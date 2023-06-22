عبدالله بن سالم القاسمي يصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلسي «الحمرية» و«الذيد»

الشارقة (وام)

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قرارين إداريين بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الذيد الثقافي الرياضي.

وبحسب القرار الإداري يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الحمرية برئاسة حميد حسن سالم بن حرب الشامسي، وعضوية كل من، أحمد علي سعيد بن معيل الكتبي، وحمد عبيد علي عيسى الشامسي، وحمد غانم عبيد خلفان الشامسي، وراشد حسن سالم بن حرب الشامسي، وسالم علي سالم عبيد الخيال، وسلطان راشد عبيد مفتاح الشامسي، وعلي أحمد سعيد حميد المهيري، وعيسى راشد جمعة راشد بن ركن آل علي.

كما يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الذيد برئاسة راشد سعيد عبيد بن فريش الكندي، وعضوية كل من: حميد عبدالله محمد الصدريه الخاطري، وخليفة مبارك سالم عبيد دلموك الكتبي، وراشد سعيد عبيد خميس الطنيجي، وراشد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي، وسعيد محمد سعيد بن مترف الطنيجي، و سالم علي خلفان الرفيسه الكتبي، وسيف علي ناصر دلوان الكتبي، ومالك مصبح عبدالله فراريه الكتبي.

وبحسب القرارات توزع المجالس المناصب الإدارية بين أعضائها في أول اجتماع لها، وتنتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.