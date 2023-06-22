منصور بن محمد يكرّم الفائزين في حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نخبة من رواد العمل الرياضي والأندية والرياضيين الذين حققوا إنجازات متميزة خلال الموسمين الرياضيين الأخيرين، وذلك ضمن حفل الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي بمدينة جميرا أمس.

وجاء في مقدمة المُكرّمين سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث تسلّم سموه درع «رواد العمل الرياضي»، تقديراً لمسيرته الرياضية الحافلة ومساهماته الكبيرة من خلال المواقع العديدة التي شغلها سموه على المستوى الرياضي ومنها: نائب رئيس نادي النصر ورئيس مجلس الإدارة، كما ترأس اللجنة الأولمبية الوطنية لدورتين متتاليتين، علاوة على إسهاماته الكبيرة على المستوى الشخصي وعلى مستوى رعاية طيران الإمارات للرياضة المحلية والقارية والدولية.

كما كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بدرع «الشخصية الرياضية المتميزة»، لدوره الكبير في إنجازات نادي شباب الأهلي على مدار المواسم الماضية وعلى جميع المستويات وفي مختلف الرياضات، بما في ذلك الفوز مؤخراً بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وتسلّم التكريم نجلاه محمد وسلطان خليفة سعيد سليمان.

حضر الحفل والتكريم معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وجمع كبير من مديري دوائر حكومة دبي، ورؤساء مجالس الإدارات في الأندية وشركات كرة القدم والشخصيات الرياضية.

وشمل التكريم الأندية والرياضيين حسب التقييم الذي يجريه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بيت خبرة متخصص، حيث تم اختيار الفائزين الذين نالوا أعلى الدرجات في التقييم وفق «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي أطلقه المجلس بهدف تكريم المتميزين من أصحاب الإنجازات، وتحفيز الجميع على التنافس للفوز في الميادين الرياضية، وكذلك التميز في العمل الإداري والاستثمار الأمثل للموارد، وإطلاق المبادرات الرياضية التي تحقق الطور المنشود في العمل الرياضي.

وتصدرت الاستدامة في المجال الرياضي عمليات المفاضلة، إلى جانب معايير التقييم الأخرى بين الأندية والشركات والتي ينال كل منها وزناً، وتشمل: الإنجازات بنسبة 40%، والعمليات والإجراءات بنسبة 25% من النتيجة النهائية، والأداء المالي بنسبة 25%، والامتثال للنظم واللوائح، والذي تصل نسبته إلى 10% من إجمالي الوزن العام للتقييم.

وفاز نادي شباب الأهلي بجائزة أفضل نادٍ رياضي، كما فازت شركة شباب الأهلي بجائزة أفضل شركة كرة قدم، وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم بجائزة أفضل نادٍ نوعي.

تكريم وتميز

قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تكريماً خاصاً إلى عدد من المؤسسات والأفراد أصحاب الإنجازات الخاصة، وتم تقديم درع «إنجاز متميز خلال الموسم» إلى نادي حتّا الرياضي، وذلك لفوزه بلقب بطولة دوري الدرجة لكرة القدم والتأهُّل لدوري أدنوك للمحترفين، كما تم تقديم درع «الاستدامة في الرياضة» إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لمراعاة الاستدامة في العمل ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، فيما تسلّم درع «أفضل إداري» أحمد علي شاه البلوشي، لجهوده ودوره الملموس مع الفريق الأول لشباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

تقدير خاص

تقديراً لدورهم المؤثر في المسيرة الرياضية وبصماتهم الواضحة في الإنجازات التي تحققت طوال العقود الماضية في أندية دبي والمنتخبات الوطنية، كرم المجلس نخبة جديدة من رواد العمل الرياضي ليرتفع العدد خلال الدورات التسع لـ «نموذج دبي للتفوق الرياضي» إلى أكثر من 50 رائداً رياضياً.

وشمل التكريم يوسف يعقوب السركال، إبراهيم محمد البناي، د. محمد سهيل حمدون، علي السيد إبراهيم، محمد خميس السويدي، أحمد خورشيد المطوع، خليفة عبدالله حارب.