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الرياضي

منتخب الكاراتيه يشارك بـ 4 لاعبين في دورة الألعاب العربية

منتخب الكاراتيه يشارك بـ 4 لاعبين في دورة الألعاب العربية
23 يونيو 2023 01:04

دبي (وام)

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اختار اتحاد الكاراتيه 4 لاعبين ولاعبات لتمثيل المنتخب في منافسات دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل.
وتضم القائمة 3 لاعبات هن حوراء العجمي، وسارة العمري وفاطمة خصيف، علاوة على لاعب واحد هو سليمان الملا، يشاركون في منافسات الكوميتيه فردي وفرق.
وأوضح أحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، أن المنتخب يخوض حالياً معسكر إعداد بالشارقة يستمر لمدة 3 أسابيع حتى 27 يونيو الجاري، على أن يتوجه إلى الجزائر يوم 11 يوليو المقبل قبل انطلاق المنافسات.
وأشار إلى أن منتخب الكاراتيه يشارك في منافسات الدورة العربية بطموح المنافسة رغم أنها لم تكن ضمن روزنامة البطولات المقررة، لافتاً إلى أن جاهزية لاعبي الكاراتيه وحرص اتحاد اللعبة على إعداد المنتخب على مدار العام حال من دون وجود عائق في هذه المسألة.
وقال: «الدورة ستكون فرصة للمنتخب لإثبات قدراته وإمكاناته في حدث رياضي كبير، مع العلم بأن آخر مشاركة عربية للكاراتيه خلال البطولة التي أقيمت في مصر العام الماضي حقق خلالها المنتخب 3 ميداليات ذهبية، وبالتالي فإن تكرار مثل هذا الإنجاز لن يكون غريباً».
وأكد أن القائمة المشاركة من الإمارات، تم اختيارها بناء على تقييمات المستوى الفني لأعضائها باعتبارهم من الخامات الواعدة، كما أننا نضع في الاعتبار إعداد عناصر تلك القائمة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين 2023.

منتخب الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
الكاراتيه
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