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مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في«جيم إكسبو»

مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في«جيم إكسبو»
23 يونيو 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تنظيم سلسلة من المنافسات والبطولات الاستثنائية في «جيم إكسبو» GameExpo على مدار ثلاثة أيام من 23 حتى 25 يونيو الجاري ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.
ويحتضن «جيم إكسبو» أكثر من 20 علامة تجارية متخصصة في مجال الألعاب. وسيشهد المعرض سلسلة من الفعاليات الحماسية التي تستهدف الأفراد والعائلات الراغبين في استكشاف عالم الألعاب خلال فترة الثمانينيات وما بعد ذلك ووصولاً إلى أحدث التقنيات الجديدة في العصر الحالي، بما في ذلك أجهزة المحاكاة وألعاب الواقع الافتراضي.
وستكشف منطقة «دو جيمرز» du Gamers District في «جيم إكسبو» عن أحدث منتجات الألعاب المبتكرة من قبل عمالقة الصناعة بالعالم، بما في ذلك «إكس بوكس»، و«يوبي سوفت»، و«كاب كوم»، و«بلايستيشن»، و«تيليوس»، و«مون تون»، و«ريد بُل».

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة
دبي
الإمارات
مهرجان دبي للرياضات الرقمية
الألعاب الرقمية
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