«الإمبراطور» يعيد ترتيب الأوراق الإدارية والفنية

مراد المصري (دبي)

تتواصل خطوات العمل داخل أروقة نادي الوصل، من أجل ترتيب الأوراق الإدارية والفنية ترقباً لانطلاقة الموسم الجديد، الذي يتطلع خلاله الفريق لإنهاء جفاء الألقاب.

وقام «الإمبراطور» بتعيين عبد الناصر الشامسي مديراً تنفيذياً بالوكالة للنادي، وشركة الكرة، وذلك خلفاً لإبراهيم الحداد الذي اعتذر عن المهمة بعد 9 أيام فقط من إعلان توليه المنصب، وذلك بسبب عدم تفرغه التام للوظيفة بحسب البيان الصادر من النادي، وهو المنصب الذي كان يشغله وليد الشيباني قبل أن يعتذر عن إكمال المهمة فيه أواخر مايو الماضي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الوصل رسمياً عن التعاقد مع المدافع الكولومبي دانيال بيدروزو «19 عاماً»، وقيده في فئة اللاعب المقيم، وذلك تأكيداً لما أشارت إليه «الاتحاد»، بعد الاتفاق الذي تم بين «الفهود» ونادي ريال قرطاجنة الكولومبي للحصول على خدمات اللاعب، الذي تواجد في صفوف منتخب كولومبيا في كأس العالم للشباب التي اختتمت الشهر الجاري في الأرجنتين.

وأعلن الوصل أن المدافع سيحصل على القميص رقم 2، وهو الذي عبر عن سعادته بهذه الخطوة، وقال: إنه شعور جيد للغاية بالنسبة إليه الانضمام إلى نادٍ كبير يمتلك الكثير من التاريخ والفخر، وهو مكان متميز لأي لاعب ليبدأ فيه مسيرته الاحترافية ويكتب قصة جديدة.

وأضاف: مشجعو الوصل يريدون تحقيق الألقاب، والأهم بالفعل الآن هو الفوز بالألقاب وأنا متواجد هنا من أجل هذا السبب، لذلك أنا سعيد بالتوقيع مع هذا النادي، حيث يمكن تحقيق الأحلام والأهداف، وهذه فرصة أتيحت لي أتطلع للاستفادة منها والمساهمة في هذا الفريق الرائع.

وختم: كنت أحاول القدوم قبل ستة أشهر، لكن الظروف لم تسمح وقتها، والمنافسة داخل الفريق ستكون جيدة وفرصة مهمة للتعلم، حيث إن مواطني أليكس بيريز أكبر عمراً ويمكنني التعلم منه، والأهم أن نكون جميعاً في الفريق أصدقاء وعائلة واحدة داخل النادي وخارجه.