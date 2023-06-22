«باشوندارا» يكتب التاريخ البنغالي بمواجهة الشارقة في «الأبطال»

علي معالي (دبي)

ستكون مواجهة الشارقة على ملعبه بالإمارة الباسمة 15 أغسطس المقبل، لفريق باشوندارا كينجز في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، هي المواجهة الأولى لفريق بنغالي، خاصة وأن باشوندارا أول فريق يحصل على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد وفائه بكافة الشروط التي حددها الاتحاد القاري.

ورغم حداثة عهد هذا الفريق البنغالي الذي تم تأسيسه عام 2013، إلا أنه ليس بالفريق السهل مع تحقيقه بطولة الدوري في بنجلاديش 4 مرات متتالية آخرها الموسم الجاري، مما يؤكد أنه فريق طموح ويمتلك مقومات جيدة، وربما تمثل الرغبة في إثبات الذات بالظهور الأول في المعترك الآسيوي إشكالية أمام «الملك الشرقاوي».

ويمتلك الفريق البنغالي في جعبته العديد من الألقاب المحلية، ويضم بين صفوفه أكثر من لاعب دولي، كما يتواجد في صفوفه عدداً من اللاعبين المحترفين ومنهم: البرازيلي دوريلتون جيسوس وهو هداف قوي رغم كبر سنه «33 عاماً»، حيث سجل مع الفريق في 17 مباراة خاضها هذا الموسم 18 هدفاً، ومعه مواطنه الآخر روبسون دا سيلفا «روبينيو» «27 عاماً» الذي يلعب مع الفريق للموسم الثالث على التوالي، والذي سجل 9 أهداف بالدوري بعد مشاركته في 16 مباراة، وسجل في الموسم الماضي 16 هدفاً خلال 20 مباراة، والبرازيلي الثالث بالفريق هو ميجيل فيريرا «23 عاماً»، وسجل 9 أهداف في 13 مباراة، ويلعب بالفريق للموسم الثاني على التوالي، وقد سجل في الموسم الماضي 8 أهداف في 10 مباريات.

ويتواجد في الخط الخلفي للفريق لاعب أوزبكي وآخر إيراني وهما جاتورف، ومحمد ريزا، ويبحث هذا الفريق الطموح عن تسجيل إنجاز للكرة في بنجلاديش من خلال مواجهة الملك الشرقاوي، حيث تحدثت الصحف في بنجلاديش عن هذا الطموح، وأن الفريق الذي كتب اسمه في تاريخ الكرة في تلك البلاد بالفوز لـ 4 مرات متتالية بالدوري، وباعتباره أول فريق بنغالي يتواجد في دوري أبطال آسيا، لديه من الطموح والرغبة ما يكفي لتحقيق المفاجأة حتى وإن خاض الدور التمهيدي من مباراة واحدة خارج ملعبه.

والطريف أن هذا الفريق يُلقب في الدوري البنجلاديشي بـ «الملوك»، وهو ما سيجعل مواجهة الفريقين في 15 أغسطس لقاء بين ملك وملوك من أجل التأهل لملاقاة فريق تراكتور الإيراني في 22 أغسطس المقبل.

من جانبه، يبدأ الشارقة التجمع استعداداً للموسم الجديد محلياً وقارياً اعتباراً من الثالث من الشهر المقبل بمرحلة أولى محلية لعدة أيام، يتم بعدها السفر إلى النمسا في معسكر يستمر 25 يوماً.

من ناحية أخرى أقام مجلس إدارة النادي حفلاً لتكريم الشركات الراعية خلال الموسم الرياضي المنتهي 2022 - 2023، وذلك بقاعة كبار الزوار في استاد نادي الشارقة بسمنان، وشهد الحفل تكريم 23 شركة وجهة، قدمت رعايتها لفرق النادي المختلفة خلال الموسم الرياضي.