«النمور» يضم السلوفيني فورمبرجار

فيصل النقبي (كلباء)

أتمت إدارة شركة كلباء لكرة القدم، الاتفاق مع السلوفيني توماس فومبرجار «29 عاماً» للانضمام إلى تشكيلة «النمور» في الموسم القادم، حيث نجحت الإدارة في حسم المفاوضات مع اللاعب، الذي سيخوض تجربته الأولى بالخليج بعد تجارب في بلاده وبعض الدول حول العالم.

ويمتاز المهاجم بالتسديد القوي وتسجيل الأهداف الهوائية، وسبق له خوض تجربة احترافية مع سان لورينزو الأرجنتيني وسجل معه أرقاماً جيدة.

يذكر أن «النمور» يسعى ومن خلال الرؤية المشتركة بين الإدارة والمدرب فرهاد مجيدي، إلى إعادة تكوين الفريق من خلال الاعتماد علي الشباب القادر على تحقيق طموحات النادي هذا الموسم، حيث شهدت حركة الانتقالات للفريق نشاطاً محلياً مكثفاً عبر التعاقد مع سالم راشد وخالد الدرمكي، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات جديدة