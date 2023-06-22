الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النمور» يضم السلوفيني فورمبرجار

«النمور» يضم السلوفيني فورمبرجار
23 يونيو 2023 01:04

فيصل النقبي (كلباء) 

أخبار ذات صلة
«النمور» يخوض 4 وديات
«الفرسان» يُنهي إجراءات قيد الزعابي

أتمت إدارة شركة كلباء لكرة القدم، الاتفاق مع السلوفيني توماس فومبرجار «29 عاماً» للانضمام إلى تشكيلة «النمور» في الموسم القادم، حيث نجحت الإدارة في حسم المفاوضات مع اللاعب، الذي سيخوض تجربته الأولى بالخليج بعد تجارب في بلاده وبعض الدول حول العالم. 
ويمتاز المهاجم بالتسديد القوي وتسجيل الأهداف الهوائية، وسبق له خوض تجربة احترافية مع سان لورينزو الأرجنتيني وسجل معه أرقاماً جيدة. 
يذكر أن «النمور» يسعى ومن خلال الرؤية المشتركة بين الإدارة والمدرب فرهاد مجيدي، إلى إعادة تكوين الفريق من خلال الاعتماد علي الشباب القادر على تحقيق طموحات النادي هذا الموسم، حيث شهدت حركة الانتقالات للفريق نشاطاً محلياً مكثفاً عبر التعاقد مع سالم راشد وخالد الدرمكي، وسيتم الإعلان قريباً عن تعاقدات جديدة

اتحاد كلباء
النمور
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
الإمارات
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
اليوم 13:44
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©