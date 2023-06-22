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نافراتيلوفا تجتاز محنة السرطان

مارتينا نافراتيلوفا
23 يونيو 2023 01:04

لندن (د ب أ/ت ك أ)

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قالت لاعبة التنس الأميركية الشهيرة مارتينا نافراتيلوفا، إنها أصبحت في وضع آمن بعد علاج ناجح من السرطان.  وكتبت في تغريدة: «بعد يوم مليء بالفحوص في مركز ميموريال سلون كيترينج، أصبحت في وضع آمن! شكراً لكل الأطباء، الممرضات وسحرة البروتون والإشعاع- يا له من ارتياح». وأعلنت نافراتيلوفا «66 عاماً»، التي فازت بـ59 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» في منافسات الفردي والزوجي طوال مسيرتها، أنه تم تشخيصها بالإصابة بسرطان الحلق في المرحلة الأولى وسرطان الثدي في مرحلة مبكرة في يناير، وأنها ستبدأ العلاج ذلك الشهر.

السرطان
علاج السرطان
التنس
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