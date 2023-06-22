فياريال يجدد عقد الحارس «المخضرم»

مدريد (د ب أ)

أعلن نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، عن تجديد عقد حارس مرماه بيبي رينا لمدة موسم إضافي. وذكر فياريال عبر موقعه الرسمي، توصله إلى اتفاق مع رينا لتجديد عقده، بحيث يستمر مع الفريق في موسم 2024/2023.

وأوضح النادي الإسباني أن الحارس المخضرم الذي عاد للفريق الصيف الماضي، لعب 32 مباراة في الموسم المنقضي، منها 22 مباراة في الدوري الإسباني وسبع مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي وثلاث مباريات في كأس ملك إسبانيا.

وتابع أن رينا خاض 179 مباراة رسمية مع فياريال في فترتين "الأولى بين عامي 2002 و2005" والثانية في الموسم الماضي2023/2022.

وخلال مسيرته الطويلة، دافع رينا عن مرمى برشلونة وليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وميلان الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي ولاتسيو الإيطالي، كما حظي بمسيرة دولية ناجحة بعدما فاز بلقب كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.