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ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»

ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»
22 يونيو 2023 22:05

ستراسبورج(أ ف ب)

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أعلن الكونسورتيوم الأميركي «بلوكو» الذي اشترى نادي تشيلسي الإنجليزي العام الماضي، استحواذه الأربعاء على نادي ستراسبورج من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مشيراً إلى أنه سيترك رئيسه مارك كيلر على رأس الفريق.
وقال الصندوق الأميركي في بيان «تمثل هذه الاتفاقية فصلاً جديداً في تاريخ النادي، حيث يلتزم الكونسورتيوم بتسريع الاستثمارات المستدامة في نمو النادي».
وأضاف أن ذلك يشمل «الفريق الأول والأكاديمية، في استمرارية المشروع الذي نفذه مارك كيلر الذي سيبقى رئيس النادي مدعوماً بفريق إدارته الحالي».
وبات ستراسبورج خامس أندية الدرجة الأولى الفرنسية المستحوذ عليها من مالكين أميركيين، بعد مرسيليا، ليون، تولوز، ولوهافر.

ستراسبورج
مرسيليا
نادي ليون
تشيلسي
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