طيران الإمارات ترعى نادي النجم الساحلي التونسي

تونس (الاتحاد)

وقعت طيران الإمارات، والنجم الرياضي الساحلي، اتفاقية رعاية جديدة اليوم، تصبح طيران الإمارات بموجبها الراعي الرسمي للنادي اعتباراً من موسم 2023/ 2024.

تؤكد هذه الاتفاقية التزام طيران الإمارات المستمر بتطوير رياضة كرة القدم وبناء جمهور جديد من المشجعين في شمال أفريقيا. وبالإضافة إلى كرة القدم، ستدعم طيران الإمارات أيضاً الفرق الرياضية الداخلية الرئيسية، التي تشمل كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد.

وسوف تبرز علامة طيران الإمارات على قمصان فريق النجم الرياضي الساحلي الأول، وأطقم التدريب، بالإضافة إلى جميع أطقم الرياضات الداخلية اعتباراً من بداية موسم 2023/ 2024.

كما ستحظى طيران الإمارات بمجموعة واسعة من المزايا الأخرى بما في ذلك: حقوق الإعلان وإبراز العلامة التجارية للناقلة في ملعب النادي والمرافق الرياضية الداخلية، وحقوق الترويج عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والضيافة، وإمكانية الوصول إلى الرياضيين، وإبراز العلامة التجارية عبر استاد سوسة الأولمبي وملعب التدريب والساحة الرياضية المغلقة.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أفريقيا: «يسعدنا الشراكة مع نادي النجم الرياضي الساحلي، الذي يعد من أبرز فرق كرة القدم في أفريقيا، ومن أفضل فرق كرة السلة في العالم، حيث ستتيح لنا الرعاية ترويج علامتنا التجارية على قمصان اللاعبين في الرياضات المختلفة، وبناء روابط أكثر قوة مع قواعد مشجعي الرياضة في تونس وعبر أفريقيا».

وأضاف: «شراكتنا مع النجم الساحلي بمثابة شهادة أخرى على التزامنا بدعم رياضة كرة القدم وتعزيز شعبيتها، ونحن حريصون أيضاً على التواصل مع عشاق الرياضات الداخلية بما في ذلك كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد التي تكتسب شعبية متنامية في تونس. وبالنظر إلى الشعبية الواسعة التي يحظى بها النجم الرياضي الساحلي على المستويين المحلي والإقليمي، فإننا نفخر بجمع الفرق والمشجعين المتحمسين، وتوسيع نطاق شعبية النادي، ورعاية المواهب الصاعدة».

وبدوره، علق عثمان جنيح، رئيس النجم الرياضي الساحلي، على اتفاقية الرعاية بقوله: «نجم الساحل هو أحد أكثر الأندية التونسية شهرة وتعدداً في الرياضات، وهو معروف في المقام الأول بتميز فرق كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، ما أتاح له الفوز بالعديد من البطولات والكؤوس وكؤوس السوبر على المستوى الوطني والأفريقي والعربي. فبعد فوزه بألقاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكثر من أي فريق تونسي آخر، توج النادي بلقب دوري أبطال أفريقيا، وفاز بكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس الكونفدرالية أربع مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرتين. كما يعد نادي النجم الرياضي الساحلي من أكثر أندية كرة القدم قيمة في أفريقيا، وواحداً من أكثر الفرق شعبية على مستوى القارة».

وتشمل محفظة رعاية طيران الإمارات بعضاً من أفضل الأندية الرياضية والبطولات والفعاليات الثقافية رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم، إذ تلتزم الناقلة بدعم المبادرات الرياضية والترفيهية والموسيقية والثقافية والفنية في مختلف المجتمعات التي تخدمها. ففي مجال كرة القدم، تدعم طيران الإمارات قائمة رائعة من أندية وفعاليات كرة القدم رفيعة المستوى بما في ذلك: نادي أرسنال لكرة القدم، أولمبيك ليون، ريال مدريد، إيه سي ميلان، أولمبياكوس، إس إل بنفيكا وكأس الإمارات لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. كما بدأت مشاركة طيران الإمارات في رعاية كرة السلة منذ أكثر من 32 عاماً، عندما دخلت في شراكة مع اتحاد كرة السلة الإماراتي كراعٍ وناقل رسمي، مستفيدة من حقوق العلامات التجارية وفرص التسويق متعددة الأوجه عبر فعالياتها. كما ترعى أيضاً بطولة دبي الدولية لكرة السلة منذ 28 عاماً، بالإضافة إلى المساعدة في جلب بطولة العالم لكرة السلة في الإمارات العربية المتحدة. وفازت فرق كرة السلة التي ترعاها طيران الإمارات، رجالاً ونساءً، ببطولة كرة السلة الدولية عدة مرات. وإلى جانب ذلك رعت طيران الإمارات دوري كرة السلة اللبناني وفرق الدرجة الأولى من خلال دعمها نادي بيروت لكرة السلة ونادي الحكمة.