عجمان يمدد استعارة مدن



رضا سليم (دبي)

نجحت إدارة نادي عجمان برئاسة خليفة الجرمن في تمديد استعارة البحريني الدولي علي مدن لاعب الوسط من ناديه الرفاع البحريني، لموسم إضافي وهو القرار الذي جاء بناء على رغبة اللاعب رغم دخول عدد من أندية داخلية وخارجية على خط المفاوضات مع اللاعب للتعاقد معه.

وقدم مدن موسماً رائعاً مع البرتقالي وأسهم في تحقيق أفضل نتائج الفريق خلال مشيرته في دوري المحترفين بالحصول على المركز السادس في جدول الترتيب والوصول إلى النقطة 44 والتي لم يحققها الفريق من قبل وشارك مدن في 2215 دقيقة خلال 25 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين وسجل خلالها 6 أهداف وشارك في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في مباراتين وسجل هدفاً.