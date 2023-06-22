الإمارات تستضيف مونديال القوة البدنية 2027

دبي (الاتحاد)

أعلن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، فوز الإمارات بشرف تنظيم بطولة العالم للقوة البدنية في عام 2027، في إنجاز دولي مميز لتصبح الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الحدث للمرة الثانية بعد نسخة 2019، التي أقيمت بمجمع حمدان بن محمد الرياضي.

جاء الإعلان عن استضافة الحدث العالمي خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بمقره في دبي بحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وتقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة للدعم والرعاية التي قادت بناء الأجسام الإماراتية لتحقيق مكاسب وإنجازات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، وثمن التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي والمجالس الرياضية في الدولة.

وكشف الشيخ عبدالله بن حمد عن أن مجلس إدارة الاتحاد يحرص على استضافة وتنظيم أفضل البطولات الدولية بما يتناسب والمكانة العالمية المميزة لدولة الإمارات ومنها الجانب الرياضي تعزيزاً للنجاح في مختلف البطولات منها استضافته لبطولة العالم في الفجيرة 2019، وبطولتي آسيا بالقوة البدنية ومثلها في مصارعة الذراعين وغيرها من البطولات الدولية.

وأكد علي عبدالله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن فوز أبناء الإمارات من الاتحاد بستة مناصب دولية يعكس الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة لتطوير المردود العام فنياً وإدارياً وفي جميع الجوانب ويعكس أن العمل يتم وفقاً للمواصفات العالمية ترجمة لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمهد لتحقيق نقلة نوعية في تطور رياضة بناء الأجسام محلياً وعالمياً.

يذكر أن الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن منطقة آسيا وكل من الأعضاء فيصل الغيص الزعابي عضو في الاتحاد الدولي للقوة البدنية عن منطقة غرب آسيا، وأحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد الآسيوي للياقة البدنية، وأحمد جوهر عضو الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، ومحمد شاهين الحوسني عضواً في اللجنة الفنية لاتحاد الآسيوي بجانب عضوية ورئاسة لجان التحكيم الأخرى ويترأس طبيب المنتخب الوطني الدكتور سعيد ساساني اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي.