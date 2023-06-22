الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«المانشافت» خارج حسابات كلوب

«المانشافت» خارج حسابات كلوب
22 يونيو 2023 20:00

برلين(د ب أ)

لا يفكر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، في تدريب المنتخب الألماني وذلك حسبما صرح وكيل أعماله مارك كوزيكه. 

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال كوزيكه: "يورجن لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول، والاتحاد الألماني لديه مدرب، ولهذا السبب فإن هذا الأمر غير مطروح بالنسبة لنا تماماً". 

أخبار ذات صلة
فياريال يجدد عقد الحارس «المخضرم»
ماتيوس ينتقد رحلة «المانشافت» إلى أميركا!

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مشجعي المنتخب الألماني يرغبون في تولي كلوب "56 عاماً" تدريب المانشافت، في حال إقالة الاتحاد الألماني للمدير الفني الحالي هانسي فليك. 

ورغم النتائج المخيبة للآمال للمنتخب الألماني في الفترة الأخيرة، أعرب كل من رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف والمدير الرياضي رودي فولر عن ثقتهم في فليك "57 عاماً".
كان فليك نفسه أكد بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الكولومبي بهدفين مساء الثلاثاء الماضي، أنه سيقود المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا، ووعد بتحقيق انتعاش في المباريات المقبلة في سبتمبر.
كان ليفربول احتل تحت قيادة كلوب المركز الخامس فقط في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، ويعكف كلوب حالياً على إعادة هيكلة الفريق من جديد.
وكان كلوب جدد عقده مع الريدز في الربيع الماضي.

كلوب
ليفربول
هانسي فليك
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
الإمارات
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
اليوم 13:44
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©