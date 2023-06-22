«المانشافت» خارج حسابات كلوب

برلين(د ب أ)

لا يفكر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، في تدريب المنتخب الألماني وذلك حسبما صرح وكيل أعماله مارك كوزيكه.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال كوزيكه: "يورجن لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول، والاتحاد الألماني لديه مدرب، ولهذا السبب فإن هذا الأمر غير مطروح بالنسبة لنا تماماً".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مشجعي المنتخب الألماني يرغبون في تولي كلوب "56 عاماً" تدريب المانشافت، في حال إقالة الاتحاد الألماني للمدير الفني الحالي هانسي فليك.

ورغم النتائج المخيبة للآمال للمنتخب الألماني في الفترة الأخيرة، أعرب كل من رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف والمدير الرياضي رودي فولر عن ثقتهم في فليك "57 عاماً".

كان فليك نفسه أكد بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الكولومبي بهدفين مساء الثلاثاء الماضي، أنه سيقود المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا، ووعد بتحقيق انتعاش في المباريات المقبلة في سبتمبر.

كان ليفربول احتل تحت قيادة كلوب المركز الخامس فقط في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، ويعكف كلوب حالياً على إعادة هيكلة الفريق من جديد.

وكان كلوب جدد عقده مع الريدز في الربيع الماضي.