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برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقب «الليجا» من خيتافي

برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقب «الليجا» من خيتافي
22 يونيو 2023 19:47

مدريد (أ ف ب) 

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يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة مضيفه خيتافي في نهاية الأسبوع الثاني من أغسطس، بموجب جدول مباريات موسم 2023-2024 الذي أصدره الاتحاد الإسباني للعبة.
وكان الفريق الكتالوني توج بطلاً في نهاية الموسم الفائت، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
يذكر أن فريق المدرب تشافي هرنانديز سيخوض مبارياته «البيتية»، وأولها في الدوري أمام قادش في أسبوع 20 أغسطس، طوال الموسم المقبل على ملعب لويس كومبانيس، وهو الملعب الذي كان مسرحاً للألعاب الأولمبية الصيفية في برشلونة عام 1992 والواقع على تلة مونتجويك، وذلك كون ملعب كامب نو يشهد إعادة ترميم هامة بدأت في الأول من يونيو ومن المتوقع أن تنتهي بعد ثلاث سنوات.
أما ريال مدريد الذي حل ثانياً الموسم الماضي وأحرز مسابقة الكأس، فيحل ضيفاً على أتلتيك بلباو في سان ماميس، في حين يستقبل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث غرناطة العائد إلى مصاف أندية النخبة.
وتقام مباراة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، ذهاباً في برشلونة في نهاية أسبوع 29 أكتوبر، ضمن المرحلة الحادية عشرة، وإياباً على ملعب سانتياغو برنابيو في نهاية أسبوع 21 أبريل في المرحلة الثانية والثلاثين، فيما ينتهي الدوري في نهاية أسبوع 26 مايو 2024.

أتلتيكو مدريد
الليجا
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