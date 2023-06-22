«إعصار» ميسي يجتاح أميركا!

عمرو عبيد (القاهرة)

من المتوقع أن يكون الظهور الأول للأسطوري، ليونيل ميسي، بقميص فريقه الجديد، إنتر ميامي، «حدثاً استثنائياً» في تاريخ كرة القدم الأميركية، حيث أكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن حالة من الجنون ضربت جماهير «الهيرونز» بمجرد الإعلان رسمياً عن موعد وصول «البطل المونديالي» إلى ميامي في 7 يوليو المُقبل، حيث قال مالك النادي، جورجي ماس، إن المباراة الأولى لـ«البرغوث» قد تكون أمام كروز أزول المكسيكي يوم 21 يوليو في بطولة كأس الدوريات، حيث يلعب فريق ميسي الجديد في المجموعة الثالثة الخاصة بالجنوب مع مواطنه أتلانتا يونايتد ومنافسهما المكسيكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار تذاكر مباراة «الإنتر» مع كروز أزول ارتفعت بصورة «جنونية»، إذ قفزت قيمة أقل فئة من تذاكر ملعب المباراة من 40 دولاراً إلى 500 دولار دُفعة واحدة، بينما واصلت أسعار التذاكر ارتفاعها على منصات البيع الإلكترونية لتبلغ 1060 دولاراً حسب مصادر الصحيفة، إذ ستكون المباراة الأولى للفريق على ملعبه بعد فتح باب الانتقالات الصيفية في الدوري الأميركي.

وكانت مجلة «فورشن» التجارية الأميركية قد ذكرت أن متوسط سعر التذكرة الواحدة في ملعب الفريق يبلغ عادة 2600 دولار، إلا أنه اعتباراً من صباح اليوم، قفزت الأرقام بصورة غير عادية، حيث باتت أقل فئة من التذاكر تُباع مقابل 1384 بينما بلغت الأغلى 14583، بل إن هناك تذاكر في مقاعد متميزة بيعت الواحدة منها مقابل 22411 دولاراً، وأكدت الصحيفة المُتخصصة أن تأثير ميسي سيكون «خيالياً» على تذاكر ملعب إنتر ميامي في موسم «البرغوث» الأول.

ويظهر أن بطولة كأس الدوريات ستنتقل إلى مصاف البطولات الأكثر متابعة عالمياً، حسب رأي رئيس الدوري المكسيكي لكرة القدم، ميكيل أريولا، الذي صرّح قبل عدة أيام بأن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي يُشكّل «قفزة» في مستوى جودة البطولة رياضياً قبل أن يكون اقتصادياً، لأن مشاركة بطل كأس العالم 2022 فيها سيجعلها على مرأى ومسمع من الجميع في العالم.

وينتظر «الإنتر» و«البرغوث» فتح باب الانتقالات رسمياً في الدوري الأميركي يوم 5 يوليو المقبل، لإتمام الصفقة «التاريخية» بصورة رسمية وقيد «ليو» في صفوف الفريق، الذي ينتظر تلك اللحظة على أحر من الجمر، خاصة في ظل الكبوة التي يعيشها، بعدما مُنى بـ6 هزائم متتالية مؤخراً ليتقهقر إلى المركز الـ15، الأخير، في المجموعة الشرقية، والمركز الـ27 في الترتيب العام لبطولة الدوري الأميركي!