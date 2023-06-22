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نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة ناديي الظفرة و«أبوظبي للشطرنج»

نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة ناديي الظفرة و«أبوظبي للشطرنج»
22 يونيو 2023 18:02


أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة، برئاسة العميد حمدان سيف المنصوري، وعضوية كل من حمد خميس المنصوري، موزة سيف المنصوري، طحنون محمد المزروعي، إبراهيم محمد المرر، د. خميس محمد المنصوري.
وتمتد فترة مجلس الإدارة لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
كما أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة حسين عبد الله الخوري، وعضوية كل من عارف إسماعيل الخوري نائباً للرئيس، يوسف أحمد باصليب، سهيل عبدالرحيم العوضي، علياء عبدالله المزروعي، إبراهيم محمد المرزوقي، فيصل أحمد الشحي.
وتمتد فترة مجلس الإدارة لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

 

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