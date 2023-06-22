أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين



أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين برئاسة العميد محمد بن دلموك الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، آخر الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة البطولة في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 2-5 أغسطس المقبل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة برئاسة العميد محمد بن دلموك الظاهري، وحضور محمد الحوسني، عضو اللجنة، بجانب عدد من المسؤولين بالاتحاد والفنون القتالية المختلطة، وتم خلاله استعراض الاستعدادات للبطولة، ومواعيد التسجيل، ومدى الإقبال الدولي على الوجود في قلب الحدث، والشراكات مع الجهات التي تلعب دوراً أساسياً في إنجاح الحدث في ظل توقعات مشاركة واسعة من أبرز لاعبي العالم.

وأكّد العميد محمد بن دلموك الظاهري أن الاستعدادات لاستضافة الحدث الكبير تسير على قدم وساق وفقاً للخطة المعتمدة من اللجنة المنظمة، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين الاتحاد وشركائه في إطار السعي إلى تقديم بطولة استثنائية تعكس قدرة أبوظبي على إبهار العالم، وترسخ مكانتها عاصمةً عالميةً للفنون القتالية المختلطة.

وأوضح أن دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي ستكون جاهزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة، وتوفير كل التسهيلات لها لإخراج الحدث في أبهى صورة، امتداداً للنجاح المشهود الذي حققته النسخة الماضية، حيث جعلت من أبوظبي نموذجاً يحتذى به في التنظيم الاحترافي وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية باعتراف الاتحاد الدولي للعبة، وكل الوفود المشاركة.

وتشهد بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تستضيفها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 2-5 أغسطس 2023، للعام الثاني على التوالي، أربعة أيام من المنافسات القوية بين الجيل الصاعد من نخبة الرياضيين في الفنون القتالية المختلطة ضمن ثلاث فئات عمرية، وفئات وزن متعددة للفتيان والفتيات.

وأكّدت اللجنة المنظمة للبطولة أن 21 دولة أكدت مشاركتها في المنافسات حتى تاريخه، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد بالتأكيد المزيد من الإقبال على التسجيل للمشاركة في هذا الحدث الضخم، وأن عدد اللاعبين المتوقع مشاركتهم يقارب 500 لاعب من مختلف دول العالم.

ومن أبرز الدول التي أكدت مشاركتها الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، وإستونيا، وبلغاريا، وآيرلندا، وأوكرانيا، وطاجيكستان، والبحرين، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية.