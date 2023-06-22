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الرياضي

الريال يعرض 120 مليون يورو لشراء مبابي

الريال يعرض 120 مليون يورو لشراء مبابي
22 يونيو 2023 17:15

أنور إبراهيم (القاهرة)
كشف البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير«التشيرينجيتو» النقاب اليوم، عن تقديم ريال مدريد عرضاً أولياً لشراء النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان. 

وقال الصحفي فرانسيسكو بويو الذي يعمل بالبرنامج، إن هذا العرض المبدئي قيمته 120 مليون يورو فقط، وهذا الرقم المنخفض يرجع إلى حقيقة أن عقد مبابي مع «الباريسي» ينتهي رسمياً بعد عام واحد من الآن؛ أي في صيف 2024، وأنه أصبح من حقه الرحيل «مجاناً» بنهاية الموسم القادم.
وأوضح البرنامج أن فرصة قبول مثل هذا العرض من جانب سان جيرمان ضعيفة جداً، لأنه دفع فيه عند شرائه من موناكو في 2017، أكثر من 180مليون يورو. 

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وأكد الصحفي فرانسيسكو بويو أن سان جيرمان لن يقبل أقل من 200 مليون يورو للاستغناء عن خدمات مبابي هذا الصيف، مشيراً إلى أن هذا الرقم لن يكون الريال على استعداد لدفعه مقابل لاعب ينتهي عقده بعد عام واحد فقط، وخاصة بعد أن دفع الريال أكثر من 100 مليون يورو في صفقة متوسط الميدان الإنجليزي جودي بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند الألماني قبل أيام قليلة.
وذكر موقع جول العالمي أن «مسلسل» كيليان مبابي لن يتوقف عن إحداث ضجة في الدوائر الكروية العالمية، ولاسيما بعد الخطاب الرسمي الذي أرسله هذا النجم المتوج بمونديال روسيا 2018، والذي أوضح فيه أنه لن يقوم بتفعيل بند السنة الإضافية الموجود بعقده، وأن الموسم القادم هو آخر موسم له مع سان جيرمان.
وهناك مؤشرات جعلت جماهير«السانتياجو برنابيو» والكثيرين في إسبانيا يتفاءلون بقرب وصول مبابي إلى مدريد، ومن بينها أن إدارة «الميرينجي» منحت مهاجمها الجديد خوسيلو القادم من إسبانيول الهابط لدوري الدرجة الثانية، القميص رقم «14» ولم تمنحه القميص رقم «9» الذي كان يرتديه النجم الفرنسي كريم بنزيمة، ما جعل الكثيرين يفسرون ذلك بأن إدارة الريال تحتفظ بهذا الرقم لمبابي عندما يأتي إلى مدريد.

باريس سان جيرمان
مبابي
ريال مدريد
بنزيمة
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