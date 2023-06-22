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50 دولة في بطولة دبي للجو جيتسو من دون بدلة

50 دولة في بطولة دبي للجو جيتسو من دون بدلة
22 يونيو 2023 17:58

 

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو– من دون بدلة، بمشاركة مئات اللاعبين من فئات البراعم والناشئين والهواة والأساتذة والمحترفين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية اعتباراً من السبت، وتبدأ بمنافسات فئات البراعم والناشئين والأساتذة، على أن تستكمل الأحد بنزالات فئتي الهواة والمحترفين.
تشهد البطولة إقبالاً كبيراً على المشاركة، خصوصاً من اللاعبين المحترفين من حملة الحزامين البني والأسود، كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، وتمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وتمثل تلك النقاط أهمية كبرى بالنسبة للاعبين الساعين إلى حجز مقعدهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو والتأهل لنيل جائزة أبوظبي العالمية في ختام الموسم.
وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، بجودة البطولات التي تنظمها الرابطة ومبادرتها الرائدة التي بدأت الأسبوع الماضي بجولة فئة البدلة (GI) لإتاحة الفرصة لمشاركة فئة البراعم في المنافسات، وهي الخطوة التي تواكب رؤية الاتحاد في الكشف عن المواهب وصقلها والاستثمار بقدراتها، باعتبارها حجر الزاوية لاستدامة تطور الرياضة.
وثمّن الظاهري جهود نادي النصر وفريق العمل بصالة راشد بن حمدان التي تستقبل أكثر من 3000 لاعب ولاعبة في غضون 10 أيام، وتوفر لهم البيئة التنافسية المميزة التي تراعي أعلى المعايير التنظيمية العالمية، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو وفريق عمل الاتحاد.
وقال:«استمتعنا خلال الأيام الماضية بأداء رفيع للأبطال في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لفئة البدلة (GI)، وخصوصاً نجوم الحزام الأسود الذين قدموا أداء قوياً وجد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وكان حضور الأسر والعائلات لافتاً في اليوم الأول من البطولة لتشجيع أبنائهم وبناتهم والمشاركة في تتويجهم، ونتوقع ذات الزخم والأجواء في البطولة القادمة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أكثر من 50 دولة».
وتتزايد شعبية بطولات الجو جيتسو لفئة من دون بدلة (NO GI) على مستوى العالم، وكانت الرابطة سباقة في اعتماد هذا النظام في بطولاتها. حيث تتطلب منافسات البدون بدلة مهارات وتركيزاً أكبر من اللاعبين في النزالات، وتعتمد على قوة القبضة والتحركات السريعة والنزال الأرضي التكتيكي. ويمثل هذا النوع من البطولات فرصة للاعبين لتطوير مهاراتهم وتحسين قدرتهم على التعامل مع مواقف غير متوقعة أو ظروف لا تشمل استخدام بدلة الجو جيتسو الرسمية. 

 

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