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الرياضي

«الثقة للمعاقين» يطلق مبادرة «بصمتي مستدامة»

«الثقة للمعاقين» يطلق مبادرة «بصمتي مستدامة»
22 يونيو 2023 15:47

 
الشارقة (الاتحاد) 
أطلق نادي الثقة للمعاقين مبادرته الجديدة بعنوان «بصمتي مستدامة»، بهدف دعم المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات من أجل بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً.
تم إطلاق المبادرة في حفل حضره الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة النادي، وكلثم عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي نادي الثقة من ذوي الإعاقة.
وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن الهدف من المبادرة هو تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية لأعضاء النادي من ذوي الإعاقة نحو تحقيق الاستدامة في جميع المجالات وعلى كل الصعد، ما يعكس التزام النادي بتعزيز الوعي البيئي والرياضي بين أعضاء النادي والمجتمع المحلي، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أفضل.
وفي نفس السياق، أشار أحمد سالم المظلوم السويدي المدير التنفيذي لنادي الثقة إلى أن مبادرة «بصمتي مستدامة» تتضمن مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق أهداف جائزة مجلس الشارقة الرياضي للاستدامة، مؤكداً بأن لجنة الاستدامة بالنادي قد وضعت خطة شاملة تتضمن مجموعة من المبادرات والأنشطة المستدامة التي تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي والرياضي وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى الأفراد من ذوي الإعاقة والمجتمع بشكل عام. 

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الثقة للمعاقين
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طارق بن خادم
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