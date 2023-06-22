3 مباريات لـ«الجودو» في افتتاح «أولان باتار جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً بالعاصمة المنغولية أولان باتار مباريات بطولة أولان باتار جراند سلام للجودو، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وتستمر حتى الأحد المقبل، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى، والتي تشهد مشاركة 344 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، من بينهم دولة الإمارات، وتبلغ قيمة جوائزها النقدية نحو 154 ألف يورو.

وتنطلق منافسات الدور التمهيدي للوزن الخفيف بصالة ستيب أرينا، في ضوء العدد النهائي الذي تم اعتماده بشكل نهائي أمس، قبل بدء مراسم قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس بفندق نوفتيل أولان باتار عبر تقنية الفيديو.

ويشارك منتخبنا بعدد 4 لاعبين ولاعبات في أوزان تحت 52 و57 كجم للسيدات وتحت 66 و90 كجم، وتأتي مشاركة لاعبينا ضمن معسكر الإعداد للمنتخب الأول للجودو المقام في منغوليا استعداداً لبطولة «الماستر الكبرى» للجودو، التي تقام في العاصمة المجرية خلال الفترة من 4- 6 أغسطس القادم.

وتشهد جولة اليوم الافتتاحية مشاركة 3 أفراد من منتخبنا في تصفيات الدور التمهيدي لوزن الخفيف، حيث تواجه لاعبتنا بشيرات في وزن تحت 52 كجم اللاعبة سيون جانج (كوريا الجنوبية)، فيما تلعب لاعبتنا باتسو مع الألمانية سيجا بلهاوس في منافسات وزن تحت 57 كجم.

ووضعت القرعة لاعبنا نارمند بيان في مواجهة البريطاني ألكسندر شورت في وزن تحت 66 كجم، وتقام آخر مباريات منتخبنا في الوزن الثقيل عندما يواجه لاعبنا أرام جور جوري اللاعب بيجازي أيان (كازاخستان) في منافسات وزن تحت 90 كجم.