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جويريرو تحت الفحص في البايرن

جويريرو تحت الفحص في البايرن
22 يونيو 2023 13:31

ميونيخ(د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن رافاييل جويريرو الظهير الأيسر لفريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يخضع للفحص الطبي في بايرن ميونيخ. وذكرت شبكة «سكاي» وصحيفة «بيلد» الألمانية، أن اللاعب الدولي البرتغالي البالغ 29 عاماً ودع بالفعل دورتموند على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب النهاية المؤلمة للفريق في الموسم الماضي، حيث فشل في التتويج بلقب الدوري الألماني بفارق الأهداف. 

ويستمر عقد جويريرو مع دورتموند حتى 30 من الشهر الجاري، ويستعد للتوقيع مع بايرن ميونيخ بعقد مدته 3 أعوام، ليصبح جويريرو، الذي يمكنه اللعب في وسط الملعب، آخر اللاعبين الذين ينتقلون بين الفريقين. 

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وتعاقد بايرن من قبل مع روبرت ليفاندوفسكي وماريو جوتزه وماتس هوميلز من دورتموند، رغم أن آخر لاعبين عادا لدورتموند مرة أخرى. وانتقل المدافع نيكلاس شوله من بايرن إلى دورتموند في العام الماضي في صفقة انتقال حر، فيما سيذهب جويريرو لبايرن. وستكون هذه هي ثاني صفقات بايرن المجانية، بعد أن وقع النمساوي كونراد لايمر لاعب لايبزج على عقود انتقاله لبايرن بداية من الأول من يوليو المقبل. 

ومن المنتظر أن توفر الصفقتان مبالغ مالية لبايرن لإمكانية شراء مهاجم كبير، بعد أن خاض الموسم الماضي من دون مهاجم عقب بيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
ليفاندوفسكي
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