جوندوجان على أعتاب كتالونيا

لندن(د ب أ)

اقترب الألماني إيلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال إلى برشلونة الإسباني، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). ولا يبدو الآن أن من المحتمل أن يجدد اللاعب الدولي الألماني، الذي ينتهي عقده هذا الصيف، قريب من تجديد عقده مع الفريق الفائز بالثلاثية هذا الموسم. وعرض مانشستر سيتي على اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، عقداً لمدة عام واحد مع إمكانية التجديد 12 شهراً، لكن من المعروف أن برشلونة عرض عقداً لمدة ثلاثة أعوام ومكافآت مالية على اللاعب.

ويبدو السيتي في وضع مريح في الموقف الحالي، مع مباركة النادي لانتقال اللاعب إلى برشلونة.

ويأتي اقتراب جوندوجان من برشلونة، في اليوم ذاته الذي وافق فيه السيتي على ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب الوسط، من صفوف تشيلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وسيدفع بطل الثلاثية مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، مع مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني كإضافات.

وكان كوفاسيتش، الذي انضم إلى تشيلسي قادماً من ريال مدريد في عام 2018، قد دخل عامه الأخير في عقده مع تشيلسي.