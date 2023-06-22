الحل عند تشواميني!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن وقع متوسط الميدان الدولي الإنجليزي جودي بيلينجهام القادم من بروسيا دورتموند الألماني، عقداً يربطه بريال مدريد الإسباني 6 سنوات حتى 2029، أصبح خط وسط «الميرينجي» مزدحماً بالنجوم، في وجود الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس اللذين جددا عقديهما لعام آخر، والأوروجواياني فالفيردي والإسباني داني سيبايوس، الذي جدد عقده 3 سنوات، والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني.

سبعة لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة في وسط الملعب، بينما ما يحتاجه الفريق في كل مباراة 3 أو 4 منهم على أقصى تقدير، ما يعني أن هناك 3 لاعبين على الأقل سيتواجدون على «دكة البدلاء»، ولن يلعبوا بانتظام.

وأبرز لاعبي الوسط الذين لم يلعبوا أساسيين كثيراً هذا الموسم، سيبايوس وتشواميني، حيث لم يكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني يشركهما إلا في فترات من الشوط الثاني، ولعل هذا ما دفع النجم الإنجليزي المخضرم ريو فيرديناند «أسطورة» مانشستر يونايتد، إلى حث ناديه السابق على السعي للتعاقد مع تشواميني على اعتبار أن فرصته في اللعب أساسياً، في ظل وجود هذا «الزخم» من لاعبي الوسط ليست كبيرة، مثلما وضح ذلك خلال الموسم المنتهي.

وقال فيرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو»: أتمنى أن يسعى اليونايتد للتعاقد مع هذا النجم الفرنسي الشاب «23 عاماً»، لأنني أعتقد أن فرص لعبه في الريال أقل، بينما يمكنه أن يكون أساسياً مع «الشياطين الحمر».

وأضاف: أراه الرجل المناسب لليونايتد ويمكنه تحقيق تحسن كبير في خط وسطه.

وتردد الحديث مؤخراً عن شكوى تشواميني من عدم اللعب أساسياً، وأنه قد يفكر في الرحيل عن الريال، غير أن الدوائر الوثيقة الصلة باللاعب وبالنادي الملكي نفت تماماً هذه الأنباء، وأكدت تمسك النادي به، وإصرار تشواميني نفسه على مواصلة جهوده من إجل إثبات جدارته باللعب أساسياً في أقرب فرصة، مثلما يشركه ديدييه ديشامب المدير الفني أساسياً مع «الديوك».

غير أن بعض المصادر المستقلة قالت إنه رغم ذلك لن يكون أمراً مفاجئاً، إذا وجدنا تشواميني يغادر «الملكي» ويرحل عن العاصمة الإسبانية مدريد، بعد موسم واحد من وصوله !.

وبدأ أوريليان تشواميني المولود في 27 يناير2000، مسيرته الاحترافية في نادي بوردو 2017، واستمر فيه حتى 2020، ثم انتقل إلى موناكو «20/2022»، ومنه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي. ولعب تشواميني لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و18 و19 و20 و21 عاماً، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2021.