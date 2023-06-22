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الرياضي

سفير الإمارات بتركمانستان يستقبل وفد «أبوظبي للدراجات»

سفير الإمارات بتركمانستان يستقبل وفد «أبوظبي للدراجات»
22 يونيو 2023 12:00


عشق آباد (وام)
استقبل أحمد الهاملي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، وفد نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، برئاسة النخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي، وزار الوفد عدداً من المنشآت الرياضية في القرية الأولمبية بتركمانستان، ومنها المضمار المغلق للدراجات الهوائية، والمركز الطبي لإعادة تأهيل الرياضيين، إلى جانب عدد من المتاحف ومركز تربية الخيول.
كما شهد برنامج الزيارة تنظيم رحلة خاصة بالدراجات، بمشاركة الوفد الإماراتي.
وأكد الهاملي في هذا الصدد، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون الرياضي، مشيراً إلى أن دعوة اتحاد الدراجات في تركمانستان لوفد نادي أبوظبي للدراجات، تعزز العلاقة بين الطرفين على المستوى الرياضي، وتتيح المزيد من الفرص لاستثمار هذا التعاون بما يخدم الرياضة في البلدين.
من جانبه أكد الخييلي، أهمية تبادل الزيارات والمعسكرات وإقامة الفعاليات الرياضية المشتركة بين الطرفين، بما يخدم ويعزز المصالح المشتركة في مجال الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص.
بدوره، قال أحمد المرزوقي عضو مجلس الإدارة بنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: «اتفق الجانبان على تبادل المعسكرات والخبرات والتجارب الناجحة خلال الفترة المقبلة، في ظل النهضة الرياضية التي يشهدها البلدان، خاصة في مجال الدراجات الهوائية، وما تحظى به من اهتمام كبير».
وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون في مجال الرياضة بين البلدين، ولا سيما رياضة الدراجات الهوائية.

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