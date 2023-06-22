«الطرف الصناعي» يهدد سواريز بالاعتزال

ساو باولو(أ ف ب)

قال ألبرتو جيرا رئيس نادي جريميو بورتو أليجري البرازيلي لكرة القدم، إن المهاجم المخضرم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى قد وصل إلى الحدّ الأقصى، معبراً عن قلقه بشأن مسيرته في الملاعب.

وأقرّ جيرا خلال حدث إعلامي في ملعب جريميو أن «المشكلة خطيرة»، مضيفاً بشأن المهاجم البالغ 37 عاماً والذي يدافع عن ألوان النادي منذ يناير «تلقى الكثير من الحقن، وتناول الكثير من الأدوية. لقد وصل إلى الحد الأقصى. الآن أين هو هذا الحد حقاً، لا نعرف».

في المقابل، أفادت وسائل إعلام برازيلية أن مهاجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق يعتزم إعلان اعتزاله قريباً، بسبب آلام في ركبته اليمنى والتي تزداد سوءاً، علماً أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية.

كما أشار جيرا من دون منح مزيد من التفاصيل إلى أن سواريز يفكر في تركيب «طرف صناعي».

ومن المرجح أن يعلن المهاجم الدولي المكنّى «بيستوليرو» وتعني «المسدس» والمنتقل إلى البرازيل بموجب عقد حتى ديسمبر 2024، عن خططه المستقبلية لمجلس إدارة جريميو.

وسجل الهداف التاريخي لمنتخب الأوروجواي «68 هدفاً في 137 مباراة» 14 هدفاً في 26 مباراة مع جريميو منذ وصوله عقب كأس العالم المخيبة للآمال في قطر.