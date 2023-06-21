«الأولمبية» تطلع على استعدادات الاتحادات لـ«أولمبياد باريس»

دبي (الاتحاد)

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على استعدادات مجموعة من الاتحادات الرياضية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، إذ حضر سلسلة الاجتماعات 4 اتحادات رياضية محتمل تأهلها خلال المرحلة المقبلة، عقب انتهاء استحقاقات تكوين النقاط عبر المشاركات في البطولات المؤهلة التي اعتمدتها الاتحادات الدولية لتلك الألعاب.

وتتضمن الاتحادات الأربع المحتمل تأهلها للدورة الأولمبية الرماية، والدراجات، ورفع الأثقال، والترايثلون، حيث حضر الاجتماعات التي عُقدت بمقر اللجنة بدبي كل من الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، ومحمد ناصر بن خماس رئيس اتحاد رفع الأثقال، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وخالد الفهيم رئيس اتحاد الترايثلون.

واستعرض ممثلو الاتحادات الرياضية خلال اجتماعاتهم مجمل التحضيرات والاستعدادات الخاصة لخوض غمار الدورة الأولمبية وما يسبقها من معسكرات إعداد داخلية وخارجية، حيث ناقشت اتحادات الرماية وألعاب القوى والدراجات والترايثلون جهودها خلال الفترة الماضية، عقب تقديم ملخص عن سير عملية الإعداد والخطط الفنية وصولاً إلى أولمبياد باريس، مع استعراض أجندة المشاركات المقبلة على مختلف الأصعدة.

واستمع الشيخ راشد بن حميد على هامش الاجتماع من إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة إلى نبذة عن استعدادات منتخبي الفروسية والجودو بعد تأهل الأول بالفعل في وقت سابق من العام الجاري إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 بمسابقة قفز الحواجز، إذ خاض منتخب قفز الحواجز معسكراً تدريبياً في ألمانيا بإشراف المدرب الأولمبي خالد العيد، في الـ 5 من يونيو الجاري، حيث يعد المعسكر ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

فيما يستعد منتخبنا الوطني للجودو عبر مجموعة من المشاركات، منها بطولة دوشانبي للجراند بري طاجيكستان التي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري، حيث يستمر الإعداد بخطة مدروسة للتأهل والمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وبطولة استنا جراند سلام للجودو- كازاخستان 2023، ثم يخوض معسكراً دولياً لمدة أسبوع في المنطقة نفسها استعداداً لبطولة منغوليا جراند سلام، التي تقام خلال الفترة من 24 – 26 يونيو، على أن ينتقل شهر يوليو لمعسكر تدريبي آخر في بلغاريا استعدادا لبطولة الماستر التي تقام في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 4-6 أغسطس، بمشاركة أفضل 36 لاعباً من المصنفين في العالم.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تلك الجهود المشرفة المبذولة من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وجميع فرق عملها تعد بادرة إيجابية تبشر بتحقيق نتائج مميزة في أهم محفل على الإطلاق، والذي تتنافس فيه الدول لإبراز مستواها الرياضي بمشاركة نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم، مشيداً بما استمع إليه خلال الاجتماعات من تحضيرات جادة، عكست حجم التركيز نحو الهدف الأسمى المتمثل في رفع راية الوطن بكبرى الاستحقاقات والمحافل.