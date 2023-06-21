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الرياضي

عبدالله بن سلطان: استحداث جائزة فاطمة بنت مبارك فئة «الأم الرياضية» نقلة نحو الاستدامة

عبدالله بن سلطان: استحداث جائزة فاطمة بنت مبارك فئة «الأم الرياضية» نقلة نحو الاستدامة
22 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (وام)

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أكد الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان، عضو مجلس الشارقة الرياضي، مشرف لجنة التحكيم والتقييم لجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، أن الإعلان عن استحداث فئة جديدة خاصة بالأم الرياضية ضمن جائزة «فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» في نسختها السابعة يمثل إضافة كبيرة ونقلة نوعية للجائزة، نحو تحقيق الاستدامة. 
وكانت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، أعلنت أمس الأول تفاصيل النسخة السابعة وفتح باب الترشح لها، بالإضافة إلى الإعلان عن فئة جديدة للأم الرياضية تقديراً لدورها في دعم أبنائها الرياضيين. 
وقال: جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك تمثل قيمة كبيرة للمرأة في الإمارات وخارجها، في ظل ما وصلت إليه رياضة المرأة من نجاح وتألق تمثل في الوقوف على منصات التتويج في مختلف الألعاب الرياضية، على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية. 
وأوضح أن الاهتمام برياضة المرأة والعمل على تكريمها وتقدير تميزها يحفز المرأة الإماراتية والعربية على التميز، سواء كانت لاعبة أو أمّاً، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع من جميع النواحي. 
وعن جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، التي تم الإعلان عن إطلاق نسختها الأولى مؤخراً، قال الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان: «طموحنا دائماً التوسع والوصول إلى أكبر قاعدة من أجل خدمة أهداف الجائزة والعمل على استدامتها، وسنواصل العمل نحو الأفضل دائماً لخدمة ورفعة الرياضة الإماراتية».

جائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية
مجلس الشارقة الرياضي
رياضة المرأة
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