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«المحترفين» تنظم حفل قرعة الموسم الجديد في «سي وورلد»

«المحترفين» تنظم حفل قرعة الموسم الجديد في «سي وورلد»
22 يونيو 2023 01:11

معتز الشامي (دبي)

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تقيم رابطة المحترفين حفل قرعة الموسم الجديد، في «سي وورلد» جزيرة ياس بأبوظبي، وهي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، وذلك في الثانية بعد ظهر اليوم.
وينتظر أن تطبق قرعة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد، مبادئ أساسية لضمان تحقيق أفضل المعايير الفنية والتسويقية، مع الالتزام بمعايير النزاهة الرياضية، وأولها مواصلة استخدام «القرعة الإلكترونية» التي تقوم بتوزيع المباريات بأقصى درجة تنظيم ممكنة بناء على ترتيب الفرق في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.
وفي ثاني المبادئ، ستتم موازنة المباريات المهمة والجماهيرية بتنظيم مباراتين كحد أقصى في كل جولة، وفي المبدأ الثالث يلعب كل فريق مباراتين متتاليتين كحد أقصى داخل أو خارج أرضه، مع مراعاة مواعيد المباريات في الإمارة نفسها.
وبحسب المبدأ الرابع، ستضمن القرعة الإلكترونية في الدور الأول أن يلعب كل فريق 6 مباريات على أرضه و7 خارجها أو العكس على الأقل، وبحسب المبدأ الخامس ستكون هناك مراعاة للمشاركات الخارجية للأندية، أما المبدأ السادس فيقوم على عدم إقامة أكثر من مباراتين في الجولة في المدينة نفسها في اليوم نفسه.
فيما تعقب قرعة الدوري، قرعة أخرى خاصة ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي شهدت نجاحاً كبيراً في النسخة الماضية، ويتوقع أن تقام عبر نظام «الذكاء الصناعي» أيضاً.

رابطة المحترفين
رابطة المحترفين الإماراتية
سي وورلد أبوظبي
جزيرة ياس
دوري أدنوك للمحترفين
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