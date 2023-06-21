«الجودو» يصل إلى منغوليا وينتظر القرعة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تصل بعثة منتخبنا الأول للجودو فجر اليوم، للعاصمة المنغولية أولان باتور للمشاركة في بطولة «أولان باتور جراند سلام» للجودو، التي تقام هناك اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة وحتى 25 يونيو الحالي، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى.

وتضم بعثتنا التي يرأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي، المدرب فيكتور، بجانب لاعب ولاعبه وهي اللاعبة باتسو التي تشارك في منافسات وزن تحت 57 كجم، واللاعب نارمند بيان، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم.

ويواصل بقية أفراد المنتخب الأول للجودو تدريباتهم على هامش البطولة ضمن برنامج الإعداد المتفق عليه، بتواصل الإعداد من خلال المعسكر الخاص، الذي يقام في جبال بلغاريا في يوليو المقبل، لاكتساب المزيد من اللياقة البدنية استعداداً لبطولة «الماستر الكبرى» للجودو، التي تقام في العاصمة المجرية خلال الفترة من 4- 6 أغسطس القادم، ويتواصل برنامج المنتخب الأول حتى استضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام»، خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر المقبل، تطلعاً لبلوغ أولمبياد باريس 2024 برصيد وافر من النقاط.

ويتضمن برنامج بطولة «أولان باتور جراند سلام» للجودو، التي بلغ عدد المشاركين فيها حتى الآن 45 دولة من بينهم دولة الإمارات ومملكة البحرين، قرعة البطولة التي تحدد موعدها عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس بفندق نوفتيل أولان باتار عبر تقنية الفيديو، وتعقبها الإجراءات الفنية والتحكيمية والطبية والميزان، بعد اعتماد العدد النهائي للمنتخبات المشاركة على ضوء الأوراق الثبوتية، فيما تنطلق منافسات الدور التمهيدي للبطولة صباح يوم غدٍ الجمعة بصالة «ستيب أرينا» بالعاصمة المنغولية بتصفيات الوزن الخفيف الذي يشهد مشاركتنا في البطولة.