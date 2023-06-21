الخميس 22 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجودو» يصل إلى منغوليا وينتظر القرعة اليوم

«الجودو» يصل إلى منغوليا وينتظر القرعة اليوم
22 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
3 مباريات لـ«الجودو» في افتتاح «أولان باتار جراند سلام»
منتخب الجودو يكمل جاهزيته لبطولة منغوليا

تصل بعثة منتخبنا الأول للجودو فجر اليوم، للعاصمة المنغولية أولان باتور للمشاركة في بطولة «أولان باتور جراند سلام» للجودو، التي تقام هناك اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة وحتى 25 يونيو الحالي، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى.
وتضم بعثتنا التي يرأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي، المدرب فيكتور، بجانب لاعب ولاعبه وهي اللاعبة باتسو التي تشارك في منافسات وزن تحت 57 كجم، واللاعب نارمند بيان، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم.
ويواصل بقية أفراد المنتخب الأول للجودو تدريباتهم على هامش البطولة ضمن برنامج الإعداد المتفق عليه، بتواصل الإعداد من خلال المعسكر الخاص، الذي يقام في جبال بلغاريا في يوليو المقبل، لاكتساب المزيد من اللياقة البدنية استعداداً لبطولة «الماستر الكبرى» للجودو، التي تقام في العاصمة المجرية خلال الفترة من 4- 6 أغسطس القادم، ويتواصل برنامج المنتخب الأول حتى استضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام»، خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر المقبل، تطلعاً لبلوغ أولمبياد باريس 2024 برصيد وافر من النقاط.
ويتضمن برنامج بطولة «أولان باتور جراند سلام» للجودو، التي بلغ عدد المشاركين فيها حتى الآن 45 دولة من بينهم دولة الإمارات ومملكة البحرين، قرعة البطولة التي تحدد موعدها عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس بفندق نوفتيل أولان باتار عبر تقنية الفيديو، وتعقبها الإجراءات الفنية والتحكيمية والطبية والميزان، بعد اعتماد العدد النهائي للمنتخبات المشاركة على ضوء الأوراق الثبوتية، فيما تنطلق منافسات الدور التمهيدي للبطولة صباح يوم غدٍ الجمعة بصالة «ستيب أرينا» بالعاصمة المنغولية بتصفيات الوزن الخفيف الذي يشهد مشاركتنا في البطولة.

الجودو
منغوليا
منتخب الجودو
أولان باتور
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»
الرياضي
ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»
اليوم 22:05
حمدان بن محمد بن راشد
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين قيادات تنفيذية بهيئة دبي الرقمية ومؤسساتها
اليوم 21:47
حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ويطلع على أنشطة وبرامج لجنة إدارة المهرجانات
الإمارات
حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ويطلع على أنشطة وبرامج لجنة إدارة المهرجانات
اليوم 21:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©