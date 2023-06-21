«مستهدف» يهدي الإمارات الفوز في ثاني أيام «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)

أهدى الجواد «مستهدف»، لشادويل للسباقات، الإمارات لقب سباق برينس أوف ويلز ستيكس لمسافة 2000 متر للفئة الأولى في ثاني أيام مهرجان رويال أسكوت البريطاني الذي انطلق بمضمار أسكوت اليوم الثلاثاء.

وتمكن «مستهدف» بقيادة جيم كرولي وإشراف جون وثيدي جوسدن، من انتزاع لقب السباق الذي يعتبر أرفع سباقات اليوم الثاني للمهرجان العريق بجائزة مالية قدرها مليون جنيه إسترليني.

وقدم جواد شادويل المتوج باللقب أداء رائعا خلال السباق حيث تقدم في آخر 200 متر بالقرب من السياج الخارجي لينفرد بالصدارة متفوقا بفارق 4 أطوال عن الوصيف «لوكسمبورغ» فيما حل «أديار» لجودلفين ثالثاً.

وفازت بالشوط الافتتاحي المهرة «كريسمون أدفوكيت» بقيادة جون فيلاسكويز وإشراف جورج ويفر عندما توجت بلقب سباق كوين ماري ستيكس للفئة الثانية لمهرات السنتين، على مسافة السرعة 1000 متر.

وظفرت «فيلانوفا كوين» بلقب سباق كينسنجتون بالاس ستيكس هانديكاب لمسافة الميل للمهرات والأفراس، وأحرزت «روج ميلينيوم» لقب سباق دوك أوف كامبريدج ستيكس لمسافة الميل بقيادة دانيال تدهوب وإشراف توم كلوفر.

وحصد «جيمي هندريكس» لقب سباق رويال هانت كب «هيريتيج هانديكاب» لمسافة الميل بقيادة روسا ريان وإشراف رالف بيكيت، وحافظ «جريجوري» بقيادة فرانكي ديتوري، على رصيده الخالي من الخسارة، بعد أن حقق فوزاً قوياً في سباق كوينز فاز للفئة الثانية لمسافة 2800 متر محافظاً وأكمل ثنائية للمدربين جون وثيدي جوسدن باليوم الثاني من المهرجان.

واختتم «بيج إيفز» فعاليات اليوم الثاني من مهرجان رويال أسكوت 2023 بفوز خاطف في سباق ويندسور كاسل ستيكس «قوائم» لمسافة 1000 متر بقيادة جيسون هارت وإشراف مايكل أبلبي.