طرح تذاكر مباريات المنتخب الأميركي لكرة السلة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أتاحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تذاكر مباريات الاستعداد للمنتخب الأميركي، التي تجمعه مع نظيريه اليوناني والألماني يوميّ 18 و20 أغسطس في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي. كما تم الإعلان أيضاً عن قائمة أخرى من المباريات في إطار الأسبوع الدولي لكرة السلة، والتي تشمل مباريات للمنتخبات اللبنانية والمصرية والمكسيكية يومي 17 و18 أغسطس أيضاً في الاتحاد أرينا.

ورسخت أبوظبي مكانتها المميزة كوجهة رائدة في مجال السياحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، كما حققت إنجازاً تاريخياً باستضافة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى على الإطلاق عام 2022، حيث شهدت صالة الاتحاد أرينا إقامة مباراتين استعداديتين رسميتين بين فريقيّ ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس.

وتستضيف أبوظبي مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2023 المقدمة من شركة «القابضة» (ADQ) في وقت لاحق من العام الحالي، حيث يتواجه فريقا دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يوميّ 5 و7 أكتوبر في صالة الاتحاد أرينا.

ويواجه المنتخب الأميركي للرجال نظيريه اليوناني والألماني يوميّ 18 و20 أغسطس القادم على التوالي، في حين يجمع اللقاء الثالث بين المنتخبين الألماني واليوناني يوم 19 أغسطس. ويلتقي أيضاً منتخب لبنان مع منتخبي مصر والمكسيك في 17 و18 أغسطس على التوالي في صالحة الاتحاد أرينا.