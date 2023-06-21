القمزي يطارد حلم لقب «مونديال زوارق الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد النجم ثاني القمزي، بطل فريق أبوظبي، من أجل مشاركة قوية وحاسمة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي ستقام في الأول والثاني من يوليو المقبل في مدينة ماكون الفرنسية، وبمشاركة قوية من الفريق الإماراتي حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي.

وتأتي مشاركات فريق أبوظبي للزوارق السريعة في موسم دولي قوي يقدمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية طوال فترة الصيف الحالي وفي العديد من البطولات والمحافل الدولية.

ويتأهب أقدم متسابق إماراتي حالياً على مستوى سباقات الفورمولا-1، كي يخوض تحدياً مهماً في رحلة المنافسة على لقب البطولة الفردي، والذي يطمح لمعانقته منذ أكثر من عشرين موسماً شارك من خلالها في هذه البطولة، وأسهم إلى جانب نجوم آخرين في صناعة الفوز بأهم ألقاب البطولة وبشكل دائم، ولكن من دون معانقة الهدف الأكبر والطموح الأسمى له وهو الفوز باللقب في فئة الفردي.

ويبدأ ثاني القمزي تحدي البطولة مبكراً بالمغادرة إلى إيطاليا من أجل الدخول في معسكر تدريبي وإعداد يستمر لمدة يومين قبل الانتقال إلى ماكون في فرنسا ودخول تفاصيل ثالث جولات البطولة.

وكان الموسم الماضي قد شهد فوزاً صعباً لفريق أبوظبي بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، بالإضافة إلى تحقيق لقبي السرعة ولقب الفرق، كي يحتكر الفريق كافة ألقاب البطولة في آخر نسخة بممثليه ثاني القمزي وشون تورنتي.

وبدأ موسم 2023 للبطولة بالجولة الأولى في إندونيسيا في شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تقلبات جوية غير معهودة واستمرت مع الجولة الثانية في الصين في شهر مايو الماضي، والتي لم يشارك من خلالها ثاني القمزي، بحضور المتسابق الاحتياطي راشد القمزي.

وأكد «القرش الأبيض»، استعداده التام وجاهزيته الكبيرة من أجل خوض تحديات الجولة المقبلة، والتي ستكون مفصلية ومهمة في مسيرة المنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أن الجولات الماضية قد شهدت نزيفاً للنقاط في سبيل المنافسة على اللقب بالنسبة للقمزي، وأيضاً الحفاظ على اللقب للفريق والدفاع عنه.

وقال: في الوقت الذي أسعى من خلاله لتسجيل أول لقب لي باسمي في البطولة، فإنني أيضاً أعمل مع زميلي في الفريق شون تورنتي من أجل الدفاع عن اللقب الذي حققه الفريق في الموسم الماضي ومكتسباتنا التي أحرزناها باحتكار كل ألقاب البطولة.

وكشف ثاني القمزي عن دخوله إلى معسكر تدريبي سريع في إيطاليا يومي 24 و25 في مدينة سان نازارو، حيث ينضم للمعسكر أيضاً المتسابق شون تورنتي والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي وقال: الإعداد والتجهيز سيكون على مسار قريب من مسار السباق في ماكون وبنفس الأبعاد والمنحنيات، وسنعمل على رفع اللياقة لدينا قبل الدخول في تحد السباقات الخاصة بهذه الجولة.

الجدير بالذكر أنه وقبل انطلاق الجولة الثالثة من البطولة، يتصدر الترتيب العام حالياً السويدي جوناس آندرسون برصيد 23 نقطة، ويحل شون تورنتي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ويأتي ثاني القمزي في المركز التاسع حالياً برصيد سبع نقاط، وهو المركز الذي يأمل القمزي تغييره وبقوة من خلال هذه الجولة، خاصة وأنه لم يشارك في ثاني جولات البطولة في الصين.

أكمل القمزي 23 موسماً من خلال بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، ويدخل موسمه الـ24، بما يعني 26 موسماً منذ بدء مشاركاته في البطولات البحرية بشكل عام، و150 جولة من جولات بطولة العالم، شارك من خلالها ثاني القمزي طوال المواسم الماضية صعد من خلالها المنصة 43 مرة وحقق 10 ألقاب، هو عدد منصات المركز الأول طوال مشاركات القمزي في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1.