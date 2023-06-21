«النمور» يخوض 4 وديات

فيصل النقبي (كلباء)

أتمت شركة كلباء لكرة القدم كافة ترتيبات المعسكر الخارجي للفريق، الذي سيقام في سلوفينيا في منتصف يوليو، وحتى بداية أغسطس المقبل، ويقوده المدرب فرهاد مجيدي.

وتم ترتيب والاتفاق مع الفرق التي سيخوض معها «النمور» مبارياته الخارجية في المعسكر، حيث يواجه فرقاً متدرجة القوة، بناء على الخطة التي وضعها المدرب لفترة الإعداد الثانية للفريق.

وتم تحديد الأيام التي سيخوض خلالها الفريق مبارياته، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً قبل السفر للمعسكر الخارجي.

وكانت الإدارة قد حددت بداية التجمع الداخلي 3 يوليو المقبل، حيث ستبدأ الفحوصات الطبية التي تستمر يومين، على أن يتدرب الفريق حتى موعد السفر.