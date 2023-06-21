إطلاق بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC) في أسبوع التحدي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية «IVSM»، إطلاق بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC)، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية في أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، المقرر في أكتوبر المقبل.

تهدف البطولة إلى وضع معايير جديدة لرياضتي الجو جيتسو والجرابلنج لمزجهما بعضهما بعضاً وإخراج منتج جديد يمتلك كل عناصر الجاذبية والإثارة والمتعة للممارسين والمتابعين وعشاق الفنون القتالية، مع توفير فعاليات ترفيهية غير مسبوقة، والارتقاء بالمنافسات إلى آفاق جديدة، علماً بأن المنافسات ستقام في قفص مخصص للنزالات.

جاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بفندق انانتارا القرم الشرقي، بحضور نخبة من كبار الشخصيات والنجوم، وهم عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI)، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، ورودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP (الشريك الفني) للبطولة، وأساطير الفنون القتالية ليو فييرا، وبراوليو إستيما، وماكينزي ديرن، وأندريه جالفاو، وجوليو سيزار، وأنجيليكا جالفاو.

وفي كلمته بالمؤتمر، توجَّه عبد المنعم الهاشمي بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعمه للرياضة والرياضيين، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لمتابعة سموه لمشروع الجو جيتسو الكبير بالدولة وخارجها وتوجيهاته السديدة.

وقال الهاشمي: «نفخر بإطلاق بطولة (إكستريم أبوظبي) الفريدة من نوعها، وهي تمثل هدية أبوظبي لعالم الفنون القتالية، حيث تستقطب عشاق هذا النوع من الرياضات من مختلف أنحاء العالم مجدداً إلى أبوظبي بصفتها عاصمة الفنون القتالية العالمية، كما تعكس الفعالية التزام دولة الإمارات بدعم الرياضة وأبرز الرياضيين في العالم، وتسعى البطولة لإحداث تأثير غير مسبوق في القطاع من خلال فتح آفاق جديدة وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الرياضات القتالية».

وأضاف: «بعد أن أطلقنا من قبل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عام 2008، ثم أبوظبي جراند سلام في 2015، وسلسلة بطولات (AJP) في 2019، نعلن إطلاق بطولة (أبوظبي إكستريم)، لتكون موعداً جديداً للنجاح والتميز في عاصمة الرياضة، نرحب بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ونشكرهم على الشراكة المثمرة معنا في كل المناسبات. دائماً نقدم الجديد.. والبطولة ستكون حديث العالم عندما تنطلق من أبوظبي وتجمع تحت مظلتها كل النجوم والأبطال في مختلف العواصم العالمية، المهمة لن تكون سهلة ونتمنى التوفيق للجميع».

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «من خلال شراكتنا المميزة مع بطولة أبوظبي إكستريم، نستهل حقبة جديدة من رياضة فنون القتال في أبوظبي، ولطالما احتضنت أبوظبي فنون الدفاع عن النفس والرياضات القتالية، ومثّلَتْ القاعدة الإقليمية لرياضيي الفنون القتالية المختلطة لسنوات عديدة، وتتمثل مهمتنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المحافظة على هذا النمو والعمل على زيادته وتطويره، وإشراك وإلهام شبابنا، كما وتعزز البطولة مكانة أبوظبي عاصمة لألعاب القتال ووجهة عالمية للترفيه من الدرجة الأولى، وملتقى عالمياً للرياضات القتالية الاحترافية».

من ناحيته، سلّط طارق البحري، في كلمته، الضوء على الدور المحوري لشركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI) في دعم الفنون القتالية والتزامها بدعم الرياضيين في جميع أنحاء العالم، وقال: «نثق بقدرة بطولة أبوظبي إكستريم على إحداث فارق في رياضات الجو جيتسو والفنون القتالية على مستوى العالم، وتمتاز البطولة بطابع خاص من خلال مزاياها ومنهجيتها وقواعدها الفريدة، فضلاً عن مشاركة أبرز الرياضيين العالميين، وتنظيمها الجذاب والممتع».

وأضاف: «نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها للرياضة والرياضيين من أجل تمكين أبناء الإمارات في كل المجالات، كما أتوجه بالشكر أيضاً إلى عبد المنعم الهاشمي لتوجيهاته، ومتابعته لكل برامج وأنشطة الشركة، بما ساهم في تطورها ونموها السريع، مشيراً إلى أن الرؤية العالمية للإدارة الرياضية تلتزم بدعم المسيرة الاحترافية للرياضيين وتزويدهم بمنصات مثالية تبرز مهاراتهم وصقل مواهبهم والوصول بهم إلى أبعد مدى في الرياضات القتالية.

وقال: «البطولة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة والعالم التي تجمع بين الجو جيتسو والجرابلنج في قفص النزال، والتي ستعيد رسم ملامح مشهد رياضات المصارعة والجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، بما يسهم في الارتقاء بها للوصول نحو آفاق جديدة، ويعكس رؤيتنا والتزامنا بترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة».



بدلة وبدون بدلة



تحدث رودريجو فاليريو عن نظام التأهل وعدد الجولات وطرق اختيار المشاركين وكيفية تم وضع قوانين للعبة تستوعب لوائح الفنون القتالية كافة، ومزاياها، حيث قال: «تتضمن بطولة أبوظبي إكستريم نزالات البدلة وبدون البدلة، ما يتيح لها استقطاب مجموعة متنوعة من الرياضيين لاستعراض مهاراتهم داخل قفص النزال، قمنا باعتماد تصفيات تأهيلية وفئات أوزان شاملة، واخترنا المواعيد بما يضمن مشاركة النجوم الأكثر تميزاً. ونعتزم إقامة البطولة في قفص نزال مصمم خصيصاً للمناسبة، ما يمنح اللاعبين والجمهور تجربة حافلة بالتشويق».



13

تشهد الفعالية تنظيم 13 جولة بين أدوار تمهيدية ونهائيات مشوقة، حيث تجمع نخبة نجوم الجو جيتسو والجرابلنج من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر اتباع عملية اختيار شاملة للرياضيين المشاركين، مع مراعاة تصنيفهم في جولة أبوظبي جراند سلام العالمية، وأدائهم في الفعاليات القارّية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو المرموقة.



منصة للتميز



تتبنى البطولة آلية مبتكرة لاختيار اللاعبين المميزين، تتضمن توجيه بطاقة دعوة وفقاً لمعايير محددة، تخضع للوائح اللجنة المنظمة للبطولة.

وتتضمن البطولة إقامة منافسات «سوبر فايتس» يتراوح عددها بين 12 و16 نزالاً، ويتألف كل نزال من 3 جولات، وتمتد كل جولة لـ 3 دقائق، كما طورت البطولة مجموعة من القواعد المبتكرة التي ترتكز على التميز في الاستراتيجيات القتالية بعيداً عن المعايير التقليدية، ما يسهم في إرساء بيئة تدفع الرياضيين إلى مواصلة تطوير مهاراتهم وقدراتهم.



تجارب مشوقة

كشفت اللجنة المنظمة أن البطولة ستشهد أيضاً إطلاق العديد من التجارب المخصصة لعشاق هذه الرياضات، بما يشمل اللقاءات مع الأبطال والأنشطة التفاعلية والجولات خلف الكواليس، بما يواكب تطلعات وآمال محبي وجمهور الفنون القتالية، كما تلتزم بتوفير تجربة استثنائية فريدة من نوعها للمرة الأولى على صعيد المنطقة.



حزام البطولة

شهد المؤتمر الصحفي الكشف عن حزام بطولة أبوظبي إكستريم، كما شارك الحضور في المؤتمر الصحفي وأساطير الفنون القتالية في التقاط الصور التذكارية مع قميص البطولة الذي يحمل شعارها، ثم قاموا جميعاً بالتوقيع على القميص الرسمي.