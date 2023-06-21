ماتيوس ينتقد رحلة «المانشافت» إلى أميركا!

برلين (د ب أ)

انتقد لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة مع المنتخب الألماني لكرة القدم، خطط الفريق للسفر إلى الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل، في ظل المشكلات التي يواجهها حالياً.

ولم يحقق المنتخب الألماني أي فوز خلال آخر أربع مباريات ودية له ومنها مبارياته الثلاث الودية في يونيو الجاري، وآخرها التي انتهت بالهزيمة أمام كولومبيا 0-2 مساء أمس الثلاثاء.

وضاعفت الهزيمة في مباراة أمس الضغوط الواقعة على المدير الفني هانزي فليك، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، المقررة في ألمانيا في يونيو ويوليو من العام المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أمام اليابان وفرنسا في سبتمبر المقبل، وبعدها يتوجه إلى الولايات المتحدة في أكتوبر ليخوض مباراة ودية أمام نظيره الأميركي في هارتفورد، ويدور النقاش حول خوض مباراة أخرى أمام المنتخب المكسيكي في شيكاغو، حسب ما ذكرته صحيفة «بيلد» اليوم.

وقال لوثار ماتيوس (62 عاماً)، الذي خاض 150 مباراة مع المنتخب الألماني وتوج معه بلقب كأس العالم 1990، في تصريحات لصحيفة بيلد: «نريد أن نكون حاضرين أمام جماهيرنا ونسافر إلى الولايات المتحدة، لا أعرف لماذا تحلمون بشيء كهذا»؟

وقال ماتيوس: «من المفترض أن أحاول أن أصنع أجواء جيدة في ألمانيا قبل البطولة الأوروبية، لذلك كان ينبغي الذهاب إلى جميع الاستادات العشرة المستضيفة للبطولة، لأخوض المباريات الودية عليها. بهذه الطريقة يمكن صنع الأجواء المطلوبة».

وتساءل ماتيوس قائلاً: «ماذا نريد في الولايات المتحدة في هذه المرحلة»؟