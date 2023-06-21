مونديال «سلة الكراسي» يكتب «النهاية السعيدة»

رضا سليم (دبي)

ودعت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الوفود المشاركة في الحدث الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بعد 12 يوماً من المنافسات، والتي أسفرت عن فوز أميركا بلقب الرجال للمرة السابعة في تاريخه واحتفظ منتخب هولندا بلقب السيدات للمرة الثانية على التوالي.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على إقامة حفل وداع للوفود بالحبتور سيتي وتبادل الدروع، وكان في مقدمة المكرمين الألماني أولف ميهرنيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الذي احتفظ بالرئاسة لدورة جديدة في الانتخابات التي أقيمت بدبي على هامش «المونديال»، حيث قام ماجد العصيمي مدير البطولة بتكريمه وأيضاً تكريم رؤساء الوفود.

ووجه أولف ميهرنيس رئيس الاتحاد الدولي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم على رعايته للمونديال وتشريفه حفل الافتتاح، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم»، مما كان له المردود الإيجابي على مسيرة رياضة هذه الفئة على كافة الأصعدة، مبيناً أن هذه النجاحات تعزز مكانة الإمارات ودبي في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

وأكد أن المونديال سيفتح الباب لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الدول العربية والخليجية والإمارات بشكل خاص، مما يساهم في انتشار لعبة السلة على الكراسي المتحركة، مشيراً إلى أن نجاح البطولة كان منطقياً بعد أن هيأت اللجنة المنظمة كل عوامل النجاح لنسخة دبي في أن تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها، مثمناً جهود الجميع في تحقيق المراد.

من جانبه، وجه ماجد العصيمي مدير الحدث الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم راعي الحدث على حضوره للافتتاح ومتابعة سموه مما كان له الأثر الكبير في هذا النجاح الكبير للمونديال، مؤكدا أن الرسائل الملهمة التي قدمتها دبي من خلال «أصحاب الهمم» الذين تخطوا أصعب الإعاقات وألهموا كل أفراد المجتمع ستظل خالدة في أذهان الجميع.

وثمن مدير البطولة دور الرعاة ومجموعة الحبتور وشركاء النجاح والمؤسسات الداعمة والمتطوعين واللجان العاملة في البطولة، مبيناً أن الأدوار قد تكاملت ليرسم مونديال دبي الصورة الرائعة والابتسامة على وجوه كل الوفود المشاركة، مؤكداً أن الإمارات ودبي دائماً على قدر التحدي من أجل تحويل الأحلام إلى واقع والمستحيل إلى إنجاز وفق رؤية قيادتنا الرشيدة للوصول إلى الهدف.