«الزعيم» يعزز «القوة الدفاعية» بضم «العطاس»

معتز الشامي (دبي)

في أسبوع واحد، أعلنت شركة الكرة بنادي العين، عن 3 صفقات مميزة، لتدعيم صفوف الفريق بالتوازي مع العمل من أجل المستقبل.

جاءت الصفقة الأولى عبر الجناح المميز عمير أتزيلي، بالإضافة إلى الموهبة النيجيرية ساركي 19 عاماً، بعقد طويل الأمد لصفوف فريق الرديف.

بينما كانت صفقة خالد العطاس لاعب بني ياس، هي الصفقة الأبرز كون العطاس من اللاعبين أصحاب القدرات المميزة، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز بالإضافة للدفاع الأيمن، وتأتي تلك الصفقة لتأمين الجوانب الدفاعية، وتعزيز قوة الأداء الدفاعي لـ«الزعيم».

وقد أعلنت شركة الكرة عن صفقة العطاس، التي تستمر حتى 2026، على أن يرتدي القميص رقم 14، ووقع اللاعب على العقد، في استاد هزاع بن زايد، بعد أن أكمل كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب.

من جانبه رحب محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بانضمام خالد العطاس، إلى صفوف «الزعيم»، مؤكداً أن اللاعب يعتبر أحد أبرز المدافعين المواطنين بالوقت الحالي، متمنياً له التوفيق في تحقيق أهداف النادي بالموسم الكروي الجديد، معرباً في الوقت نفسه عن بالغ شكره وتقديره لإدارة نادي بني ياس، على احترافية التعامل خلال مرحلة المفاوضات.

وأكد حماد على أن فلسفة النادي في التعاقدات الصيفية في المرحلة الحالية، تعتمد على توصية المدير الفني وفقاً، لاحتياجات الفريق والتي تتأسس على معايير خاصة بالإمكانيات الفنية والجودة النوعية للاعبين من مواطنين وأجانب ومقيمين.

وعلى الجانب الآخر، وفيما يتعلق بتعاقد العين مع ريلوانو ساركي لاعب المنتخب الأولمبي النيجيري، قادماً من نادي مهانايم بدوري الدرجة الثانية في نيجيريا، وذلك بعقد طويل الأمد لينضم اللاعب بموجبه رسمياً إلى صفوف فريق تحت 21 سنة بداية من الموسم المقبل.

قال حماد: «ساركي أظهر إمكانيات فنية عالية وكان هدفاً لعدة أندية أوروبية وخليجية، وقد تم التعاقد مع اللاعب بناءً على توجه إدارة النادي في التركيز على جودة العناصر من مواطنين ومقيمين لتعزيز صفوف فرق المراحل السنية، الأمر الذي يسهم فعلياً في تطوير المواهب الكروية».

وأكد حماد على اهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بمشروع مستقبل «الزعيم»، حيث وجه باكتشاف أفضل مواهب كرة القدم على المستويين المحلي والخارجي وضمهم إلى فرق النادي بمختلف المراحل السنية، الأمر الذي يعزز من القوة الحقيقية للنادي فنياً واستثمارياً.

وأضاف: «ريلوانو ساركي لاعب صغير وبإمكانه اللعب ضمن قائمة فريق 19 سنة الموسم المقبل، غير أن مهاراته الفنية الكبيرة وإمكانياته الكروية العالية، تمكنه من صناعة الفارق مع فريق العين تحت 21 سنة، كما أنه من الممكن الاستعانة باللاعب في صفوف فريق الكرة الأول».