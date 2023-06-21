«الهوية والجنسية» توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الكرة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صباح اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد الكرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة والقيم الرياضية والتربوية والإنسانية من خلال دعم رياضة كرة القدم على مستوى الدولة.

وقع مذكرة التفاهم، اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد الكرة، يأتي في إطار خطة الهيئة لتعزيز الشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة حياة المجتمع، ودعم تنافسية الدولة وتمكين جميع الأطراف من تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في كافة المجالات.

وأشار إلى أن الهيئة تعتز بشراكتها الاستراتيجية مع اتحاد الكرة، لكونه أحد المؤسسات الرسمية التي تقوم بدور فاعل وكبير في ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة ونشر الروح الرياضية في المجتمع، من خلال تنظيم المنافسات الخاصة بكرة القدم ووضع ضوابط وقواعد الحوكمة المؤسسة التي تضمن انتشار تلك الرياضة وممارستها بشفافية، بما يدعم مكانة الدولة في هذه الرياضة، إقليمياً وعالمياً.

وأوضح اللواء مدير عام الهيئة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اتحاد كرة القدم تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين الطرفين، ومن أبرزها تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يضمن حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز وبناء علاقات شراكة فعالة تؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى التعاون في إقامة الندوات والمؤتمرات والورش والمبادرات المعتمدة، وتبادل الخبرات والمعارف والتسهيلات والمساهمة في الفعاليات والمناسبات وفقاً للتشريعات النافذة.

من جانبه، قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً للأنشطة والمجالات والمبادرات التي يمكن التعاون والتنسيق بشأنها بين الطرفين، وسوف يترتب على تلك المذكرة العديد من أوجه الاستفادة للطرفين، بما يعود بالنفع على مكانة الدولة في الرياضة العالمية.

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ شريك استراتيجي للاتحاد يتمتع بالريادة والخبرة والتميز والجودة في تقديم الخدمات، ومن ثم فإن التعاون معها سيعود بالنفع على قطاع رياضة كرة القدم في الدولة من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تمكين المؤسسات الرياضية وتقديم خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة للعاملين في قطاع الرياضة، إضافة إلى دعم الهيئة للأنشطة والفعاليات الرياضية التي يشارك فيها المنتخب الوطني والفرق المحلية في الخارج، وأيضاً خلال استضافة الفعاليات الرياضية والإقليمية والعالمية في الدولة.