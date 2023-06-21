سيكو بابا مستمر مع «الراقي» لموسم جديد

علي معالي (دبي)

استقر الجهاز الفني لفريق البطائح بقيادة الروماني رادوي على إبقاء المالي سيكو بابا فقط من اللاعبين المقيمين، والاستغناء عن بقية العناصر من هذه الفئة، نظراً للمستوى المتميز الذي ظهر عليه سيكو خلال الموسم الأول في المحترفين، حيث شارك سيكو بابا (22 عاماً)، في 22 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين بواقع 1492 دقيقة، وسجل هدفين في شباك النصر في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدور الأول وهدفاً آخر في مرمى الظفرة في المباراة التي انتهت 1-1 في الدور الثاني.

ونجح هذا الموهوب الصغير في خط الوسط في وضع بصمته بشكل إيجابي للغاية بين اللاعبين المقيمين بين أندية الدولة من خلال تأثيره الواضح مع «الراقي» والبقاء في دوري المحترفين لموسم آخر، كانت له خلال الموسم تمريرة ذهبية، وهو لاعب مهاري يجيد الانطلاق من خط الوسط بشكل مميز واستطاع أن يشكل في الموسم المنتهي ثلاثياً متفاهماً للغاية مع البرازيلي لورنسي دو الذي رحل عن الراقي، ومع الكاميروني أناتول أبانج المستمر هو الآخر لموسم جديد مع البطائح.

وكانت بداية موهبته في ملاعب كرة القدم في منطقة بادالابوجو في مالي، ورغم صغر سن سيكو بابا فإنه كان عنصراً مؤثرا للغاية في صفوف فريقه المالي ملعب باماكو، حيث توج معهم قبل أن يُكمل الـ 18 عاماً بألقاب محلية مختلفة، وكان مصدر ثقة كبيرة من الجهاز الفني لفريقه المالي وقتها بقيادة المدرب ماموتو كاني.

ومع بقاء سيكو بابا يرحل من الجانب الآخر بقية اللاعبين المقيمين وهم البرازيلي ناتان فيليب، ومواطنه الآخر جيفيرسون دوجلاس، والباكستاني حمزة مسعود، والغاني كويكو يستيني، والجامبي سيني كور والكرواتي جوسيب.