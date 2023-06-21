ابن سليم يلتقي ملك إسبانيا في قرطبة

قرطبة (الاتحاد)

التقى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، مع ملك إسبانيا فيليب السادس، تزامناً مع انعقاد الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات ومؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات 2023 المنعقد في قرطبة، والذي جمع أكثر من 410 مندوبين من 171 نادياً من 123 دولة.

وأثنى ابن سليم على الجهود التي تقوم بها إسبانيا في مجال رياضة السيارات والأندية التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات مثل RACE، RACC، وRFEdA. كما أشاد بالسائقين الإسبان، الذين أثبتوا تفوقهم في عدد من بطولات الاتحاد الدولي للسيارات، مثل فرناندو ألونسو، كارلوس ساينز جونيور، كارلوس ساينز الأب وألبرت كوستا.

علاوة على ذلك، اعتبر ابن سليم أن إسبانيا تمثل قلب رياضة السيارات في أوروبا، وذلك بفضل الملاعب المتميزة والمسابقات المرموقة، وأعلن أن الاتحاد الدولي للسيارات سيعقد جولته الثانية لألعاب رياضة السيارات في فالنسيا، في الفترة ما بين 23 و27 أكتوبر 2024، والتي ستغطي 7 تخصصات، مع فرق قادمة من أندية الاتحاد الدولي للسيارات حول العالم.

كما انتهز الرئيس الفرصة لتقديم حملة الاتحاد الدولي للسيارات بشأن التصدي للإساءة عبر الإنترنت، «معاً ضد الإساءة»، مشدداً على أن الحادث المؤسف الذي وقع العام الماضي شمل المضيفة الإسبانية سيلفيا بيلوت.

وجاء تعليق ابن سليم بعد هذا اللقاء: «إني سعيد للغاية لعقد مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات 2023 والجمعية العمومية السنوية المميزة في قرطبة في الأندلس.. إسبانيا بلد مهم للغاية بالنسبة لعائلة الاتحاد الدولي للسيارات بفضل مشاركتها الطويلة في كل من رياضة السيارات.