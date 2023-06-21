خورفكان يضم لورينسي

فيصل النقبي (خورفكان)

اتفقت شركة خورفكان لكرة القدم، مع البرازيلي رودريجيز لورينسي (27 عاماً)، على الانضمام للفريق بعقد لموسم واحد، قادماً من نادي البطائح، وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد وتبقت خطوة الإعلان الرسمي للصفقة قريباً.

وبرز لورينسي مع البطائح في الموسم الماضي، وجاءت إحصائياته جيدة، حيث سجل لـ«الراقي» 13 هدفاً طوال الموسم، وأسهم في بقاء الفريق في دوري المحترفين بأهدافه الحاسمة.

وهذا الموسم الثاني للاعب في «دورينا»، حيث من المنتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات «النسور» في التجمع الداخلي الأول في بداية الشهر المقبل.