أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة



اكرا (أ ف ب)

أعلن الأسطورة الغانية أسامواه جيان اعتزاله كرة القدم عن 37 عامًا بعد مسيرة في الملاعب دامت 20 عامًا، يُعتبر جيان أفضل هداف في تاريخ منتخب «النجوم السوداء» (بلاك ستارز) مع 51 هدفًا.

قال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أكرا: «أريد اغتنام هذه الفرصة العظيمة، لحظة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم، لحظة لا يتمناها جميع لاعبي كرة القدم، لكن عندما يبزغ الفجر، سيظل هذا الصوت الرقيق يتردّد في الأذن...حان الوقت...كان هذا الصوت واضحًا في أذني وانا استسلمت له، حان الوقت».

أضاف «حان الوقت لتسليم القميص والحذاء لأنني اعتزل رسميًا كرة القدم».

شارك المهاجم وقائد المنتخب السابق في مونديال 2006 و2010 وفي سبع نسخ من كأس أمم إفريقيا حيث حل وصيفًا في 2010 و2015.

تستذكره الجماهير في مسيرته الدولية لركلة الجزاء التي أهدرها ضد الاوروجواي في الثواني الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني في ربع نهائي مونديال 2010 والتي كانت كفيلة بجعل غانا أول منتخب إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم (حقق المغرب هذا الانجاز في مونديال قطر 2022).

سدّد جيان الكرة في العارضة قبل أن تخسر غانا بركلات الترجيح، أعلن اعتزاله الدولي عام 2019 ولعب أخيرًا مع ليجون سيتيز الغاني حتى 2021.

لعب جيان مع العديد من الاندية أبرزها أودينيزي في الدوري الايطالي (2003-2008)، رين في فرنسا (2008-2010)، سندرلاند في الدوري الانجليزي الممتاز (2010-2012) والعين (2011-2015).