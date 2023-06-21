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«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»

«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
21 يونيو 2023 14:00


كوالالمبور (د ب أ) 

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن مواجهات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023 - 2024، ويبدأ سباق التأهل إلى دور المجموعات في منطقة غرب آسيا 15 أغسطس عندما يلتقي فريق شباب الأهلي دبي مع ضيفه الوحدات الأردني، ويتأهل الفائز لمقابلة النصر السعودي 22 أغسطس في دور ملحق الحسم، وفي المقابل يلتقي فريق الشارقة مع ضيفه باشوندارا كينجز من بنجلادش، ويتأهل الفائز لمقابلة تراكتور الإيراني.
وفي هونج كونج يستضيف نادي لي مان، فريق هايبونج الفيتنامي 15 أغسطس في الدور التمهيدي، ويتأهل الفائز لمقابلة اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي ضمن دور ملحق الحسم 22 أغسطس. 

في المقابل يلتقي نادي رينجرز من هونج كونج، مع بالي يونايتد الإندونيسي 16 أغسطس، ويتأهل الفائز لمقابلة حامل اللقب أوراوا ريد دياموندز الياباني 22 أغسطس. كما يشهد يوم 22 أغسطس لقاء زيجيانج الصيني مع بورت التايلاندي، في حين يتقابل شنغهاي بورت الصيني مع باثوم يونايتد التايلاندي، وذلك في مواجهتين مؤهلتين إلى دور المجموعات.
ويلتقي نادي إيه جي إم كي الأوزبكي مع ضيفه نادي السيب العماني بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2022، ويتأهل الفائز لمواجهة العربي القطري، في حين تجمع آخر مواجهات دور ملحق الحسم بين الوكرة القطري وضيفه نافباهور الأوزبكي. 

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وأضاف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن منافسات الأدوار التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي 2023/ 2024 تنطلق في منطقة الجنوب، حيث يلتقي في الدور التمهيدي الأول ماتشيندرا من نيبال مع ضيفه بارو من بوتان يوم الثامن أغسطس، ويتأهل الفائز لمواجهة موهون باجان الهندي يوم 15 أغسطس في الدور التمهيدي الثاني. 

ويلتقي نادي أبهاني دكا من بنجلاديش مع نادي ايجلز من المالديف يوم 15 أغسطس، في حين يتقابل الفائزان من مباراتي الدور التمهيدي الثاني يوم 22 أغسطس في دور ملحق الحسم. ويشهد يوم 22 أغسطس لقاء نادي الخالدية البحريني مع النهضة العماني، في حين يتقابل شباب الخليل الفلسطيني مع فريق من سوريا يحدد لاحقاً، ويتأهل الفائزان إلى دور المجموعات لمنطقة الغرب.

شباب الأهلي دبي
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دوري أبطال آسيا
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