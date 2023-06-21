«بديل» بوسكيتس «صداع» في رأس «البارسا»





أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه برشلونة «فراغاً» حقيقياً في وسط الملعب بعد رحيل النجم المخضرم سيرجيو بوسكيتس أحد أفضل النجوم الذين شغلوا هذا المركز، كرقم «6»، في العالم، وكونه من الصعب تعويضه، بعد أن أعطى هذا المركز شعبية كبيرة وقيمة حيوية ودوراً فارقاً في نتائج فريقه وبطولاته وألقابه، ويكفي إسهامه في 11 بطولة دوري إسباني «ليجا»، آخرها دوري الموسم الماضي، بخلاف البطولات الأخرى الكبرى في دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية، والتي كان فيها عنصراً أساسياً لا بديل عنه.

ويتمتع بوسكيتس بأسلوب أداء متميز، وطريقة لعب مختلفة عن الآخرين وتعتمد على بعض المبادئ الأساسية أهمها الهدوء الشديد والتوقع الممتاز والرؤية جيدة للمساحات، وتغطية الدفاع في الوقت المناسب والتمرير المحكم إلى زملائه في المكان والتوقيت المثالي، وحسن التمركز، مع قدرة فائقة على «قتل» المباراة وتهدئة اللعب عند اللزوم، بل وارتكاب أخطاء تكتيكية إذا لزم الأمر.

باختصار شديد يمتلك بوسكيتس «توليفة» نادرة جداً من القدرات والإمكانيات في مركزه، ورحيله «خسارة فادحة» لبرشلونة باعتراف خبراء الكرة العالمية ومحلليها.

ولكن.. لا يعني ذلك أنه لا توجد خيارات أمام برشلونة للاختيار فيما بينها من أجل تعويض رحيل بوسكيتس، وإن كان أحد أهم هذه الخيارات أصبح بعيد المنال، إذ أن البارسا كان يسعى منذ فترة من الوقت للحصول على خدمات البرتغالي روبن نيفيز «26عاماً» لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، ولكن اللاعب فضل التوقيع للهلال السعودي مقابل راتب ضخم «55 مليون يورو سنوياً».

وأصبح «الكتالوني» مضطراً للبحث من جديد عن الشخص المناسب بديلاً لبوسكيتس، وهناك مجموعة من الأسماء المتميزة ترددت بالفعل داخل جدران «الكامب نو»، ولكن ليس هناك ما يؤكد مدى تطور المفاوضات معها أو مع بعضها، ليصبح بذلك بديل بوسكيتس «صداعاً» في رأس «البارسا».

ومن بين هذه الأسماء النجم الألماني ألكاي جوندوجان «32عاماً» الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي هذا الصيف، ولكنه لم يستقر حتى الآن على قراره النهائي وقد يفكر في تجديد عقده، رغم وجود اتصالات بينه وبين تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة منذ الربيع الماضي.

وهناك أيضاً الألماني الآخر جوشوا كيميتش «28عاماً» متوسط ميدان بايرن ميونيخ، وإن كان ناديه مازال يتمسك بوجوده قائداً للبافاري ولم يصدر عن اللاعب نفسه أي تلميح بأنه يرغب في اللعب للبارسا.

وهناك أيضاً الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش «30عاماً» لاعب إنترميلان، وبرونو جويماريش «25عاماً» لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والمغربي سفيان مرابط «26عاماً» لاعب فيورنتينا الإيطالي والإسباني مارتن زوبيمندي «24عاماً» لاعب ريال سوسيداد.

ويتوقف الأمر كله فيما يتعلق باختيار بديل بوسكيتس على الحالة المالية للكتالوني الذي لم ينجح حتى الآن في سد تجاوزات «سقف الرواتب».