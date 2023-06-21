رأس الخيمة تستضيف «كأس العالم المصغرة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، التي تستضيفها المنطقة للمرة الأولى، وذلك عقب إجراء القرعة الرسمية لتحديد المجموعات في «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان» برأس الخيمة، وبذلك يبدأ حماس المشجعين الذين يترقبون هذا الحدث بفارغ الصبر.

يستضيف الحدث الرياضي المتميز نخبة من أبرز الفرق العالمية وعشاق كرة القدم والرياضة من جميع أنحاء العالم.

وبحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أشرف على سحب قرعة المجموعات راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وفيليب جودا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والضيوف وسفراء الدول المشاركة الأخرى وممثلي المنظمات التابعة للاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة.

يشارك في البطولة 32 منتخباً وطنياً موزعين على 8 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 فرق، وكشفت القرعة عن جدول مباريات مشوق سيلهب حماس المشجعين في جميع أنحاء العالم، حيث تواجه دولة الإمارات المضيفة كازاخستان وغانا والهند في المجموعة A، بينما تلعب حاملة اللقب المكسيك في المجموعة B مع غواتيمالا وجورجيا وأيرلندا، وتتنافس في المجموعة E البرازيل مع بلغاريا ومونتينيغرو واليابان. وتلعب الولايات المتحدة الأميركية - التي استضافت وفازت بلقب النسخة الأولى من البطولة عام 2015 - في المجموعة D وستنافس للتأهل إلى الدور الـ 16 ضد رومانيا وإسبانيا ولبنان. وتشارك الفرق بأسلوب دورة روبن في دور المجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تشمل دور الـ 16، والدور ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة البطولة.

تبشر بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023، التي تستضيفها رأس الخيمة خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، باحتفالية لا تُنسى في تاريخ هذه الرياضة. وتحت شعار «ملتقى لأساطير كل يوم»، ستعرض البطولة مهارات كرة القدم المصغرة من جميع أنحاء العالم وتجمعها مع معالم رأس الخيمة وجوانبها الثقافية لإثارة إعجاب اللاعبين والمشجعين على حدٍ سواء ببطولة هذا العام، كما تسلط الضوء على أهمية وقدرات اللاعبين الموهوبين ومنحهم المكانة الأسطورية التي يستحقونها. وتسعى الإمارة من خلال استضافة البطولة إلى استقطاب اهتمام المشاهدين لهذه الرياضة بعيداً عن المستوى الاحترافي للتعرّف على مجموعة المهارات والمواهب التي تحتضنها مجتمعات كرة القدم المصغرة.

وقد تم اختيار رأس الخيمة العام الماضي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023 متفوقة بذلك على المدن المنافسة الأخرى مثل مانيلا وبودابست. ومن المتوقع أن تجذب هذه البطولة آلاف المشاهدين إلى الإمارة، ما يعزز سمعتها كوجهة رائدة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية. وتستضيف الإمارة بالفعل عدداً من الأحداث الرياضية البارزة، بما في ذلك سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، وهو أسرع نصف ماراثون في العالم، وطواف الإمارات للدراجات الهوائية، فضلاً عن بطولات الجولف الدولية الشهيرة، مثل جولة موانئ دبي العالمية. وبالإضافة إلى تحقيق تنمية سياحية كبيرة ومزايا اقتصادية جمّة لرأس الخيمة، تعتقد الهيئة أن البطولة ستكون بمثابة نقطة انطلاق للترويج لكرة القدم المصغرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وستشجع المزيد من السكان والزوار على ممارسة هذه الرياضة، الأمر الذي ينسجم مع أهداف الإمارة في تعزيز أسلوب العيش وحفز التفاعل مع المدارس المحلية والأندية الرياضية.

تم تصنيف رأس الخيمة كواحدة من أفضل الأماكن في العالم لعام 2022 في مجلة تايم وأفضل وجهات السفر في عام 2023 في «سي إن إن ترافيل»، وتعد المكان الأمثل لمشجعي الأحداث الرياضية، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة بين المباريات. ويمكن لعشاق أنشطة الهواء الطلق ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، أو تسلق الجبال، والتجديف بقوارب الكاياك، وحتى ركوب أطول مسار انزلاقي في العالم. كما تتمتع الإمارة بساحل مذهل يمتد ل 64 كم، مما يجعله مثالياً لممارسة السباحة والغوص أو الاسترخاء على الشواطئ الرملية البيضاء الرائعة. علاوةً على ذلك، يمكن للزوار استكشاف تاريخ المنطقة وثقافتها من خلال زيارة حصونها ومتاحفها ومزارع لآلئ السويدي ذات الشعبية الكبيرة. وتلبي رأس الخيمة أيضاً جميع الأذواق والميزانيات باحتضانها مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الأطعمة. ويمكن الوصول إلى الإمارة بسهولة كبيرة، حيث تقع على بعد ساعات قليلة بالطائرة من مختلف المدن الرئيسية الأوروبية والآسيوية، وتصلها أربع مطارات دولية في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك مطار دبي الدولي - على بعد 45 دقيقة بالسيارة - ومطار رأس الخيمة الدولي.

يعني مصطلح «كرة القدم المصغرة» لعب مباريات كرة القدم ضمن ملاعب صغيرة، وتقدم هذه الرياضة تجربةً مليئة بالحماس والتشويق لكل من اللاعبين والجمهور.

وتُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة مرة كل عامين، وتجتمع فيها الفرق الوطنية من جميع أنحاء العالم للتنافس على الفوز بالكأس.