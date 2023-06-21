نيمار يحلم بالعودة إلى برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية النقاب عن أن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان يرغب في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، رغم أن النادي الكتالوني لم يفلح في استقدام نجمه الآخر الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى «كامب نو» هذا الصيف، وهو الذي ينتهي عقده هذا الشهر.

وتساءلت الصحيفة: كيف يتسنى لبرشلونة التعاقد مع نيمار ومازال هناك عامان آخران، وهو يحصل على راتب ضخم؟ في إشارة إلى الوضع المالي الصعب الذي يعيشه «الكتالوني».

غير أن الصحيفة تستند إلى حقيقة أن سان جيرمان يرغب أصلاً في التخلص من نيمار، ولكنها تعترف في الوقت نفسه بصعوبة إبرام هذه الصفقة لأسباب عديدة أولها الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها برشلونة، وخاصة إذا ما رفض النجم البرازيلي تخفيض راتبه الكبير، والثاني إن البارسا لديه اهتمامات أخرى في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وثالثها تخوف البارسا من ضم نيمار بسبب سلوكه داخل الملعب وخارجه وإمكانية تأثيره بالسلب على «غرفة الملابس»، ورابعها أن سان جيرمان قد يطلب مبلغاً كبيراً مقابل هذه الصفقة، لا يقدر برشلونة على الوفاء به، وخامسها أن نيمار كثير الإصابات ولوحظ ذلك طوال سنوات وجوده في باريس.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن «الإعارة» قد تكون خياراً ممكناً، بل هو الوسيلة الوحيدة التي تسمح لنيمار بالعودة إلى كتالونيا هذا الصيف.

ويبقى معرفة ما إذا كانت إدارة البارسا تفكر في هذا الأمر أصلاً، أم هي مجرد رغبة عند اللاعب وحنين للعودة إلى النادي الذي صنع مجده وأوج شهرته مع صديقه الأرجنتيني ميسي، من دون أن تكون هناك رغبة حقيقية من جانب «الكتالوني» في الحصول على خدماته.