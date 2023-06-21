7 مباريات تجهز منافسي «الأبيض» في «الآسيوية»

مراد المصري (دبي)

خاضت المنتخبات المنافسة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة الثالثة لكأس آسيا – قطر 2023، عدد 7 مباريات خلال فترة أيام «الفيفا» الحالية، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث القاري في شهر يناير المقبل.

وكانت حصيلة المنتخب الإيراني هي الأفضل، وهو الذي لعب 3 مباريات في بطولة اتحاد وسط آسيا، استهلها بمباراتين بالمتناول في دور المجموعات حقق خلالها الفوز مرتين على أفغانستان 6-1 وعلى قيرغيزستان 5-1، ليتصدر الترتيب ويتأهل لخوض المباراة النهائية، وفيها حقق فوزاً لافتاً على أوزبكستان 1-0 أمام حضور جماهيري حاشد في طشقند.

وتألق الثنائي مهدي طارمي وسرداد أزمون في صفوف إيران بتسجيلها 10 أهداف، بواقع 6 لطارمي و4 لأزمون منها هدف الفوز لمنتخب بلاده في المباراة النهائية.

من جانبه خاض منتخب فلسطين مباراتين وديتين، فتعادل بدون أهداف أمام أندونيسيا في مباراة أقيمت في جاكارتا، ثم خسر بثنائية نظيفة أمام مستضيفه المنتخب الصيني في داليان.

أما منتخب هونج كونج فلعب مباراتين أيضاً، وخسر أمام فيتنام وتايلاند بنفس النتيجة 0-1.

وبالمجمل شكلت هذه المباريات فرصة للمنتخبات للوقوف على جوانب فنية للعمل عليها في الفترة المقبلة، خصوصاً عقب العودة من فترة التوقف الصيفية من أجل كأس آسيا التي تبقى عليها ما يقارب من 200 يوم على ضربة البداية.

ولم يخض منتخبنا الوطني أي مباراة ودية خلال أيام الفيفا الحالية لشهر يونيو، حيث يتواجد لاعبو الأندية في إجازة منذ ختام الموسم في نهاية شهر مايو الماضي، على أن تبدأ استعدادات الأندية بداية من مطلع يوليو المقبل عقب عيد الأضحى المبارك، فيما اختار المنتخب السعودي أيضاً عدم إقامة مباريات ودية.

فيما خاضت الأغلبية العظمى من المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا خاضت مباريات خلال هذه الفترة، وتحديداً المنتخبات العربية، فخسر العراق أمام كولومبيا بهدف دون مقابل في تجربة أمام أحد فرق التصنيف المتقدم عالمياً، كما خسر منتخب الأردن أمام صربيا 3-2 في اختبار أوروبي قوي قبل التفوق على جامايكا 2-1، كما حقق المنتخب القطري الفوز على جامايكا بذات النتيجة، فيما لم تكتمل مباراته أمام نيوزلندا بعد نهاية الشوط الأول بتأخره بهدف دون مقابل، أما منتخب لبنان فاصطدم بتطور منتخب الهند الذي تعادل معه سلبا قبل الخسارة بثنائية نظيفة، وتفوق المنتخب الفيتنامي على المنتخب السوري بهدف دون مقابل، وشارك منتخب سلطنة عمان في بطولة اتحاد وسط آسيا، وخسر أمام أوزبكستان بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع طاجيكستان بهدف لكل منتخب، ثم يتفوق على تركمانستان بثنائية نظيفة، وفي مباراة تحديد المركز الثالث حقق الفوز على قيرغيزستان بهدف دون مقابل.