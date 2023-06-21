بنزيمة «السعيد» يرحب بـ «النمر الجديد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح نادي الاتحاد السعودي في إنهاء صفقة انتقال نجم خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي «32 عاماً»، الذي وصل إلى نهاية عقده مع فريقه الإنجليزي تشيلسي، لينضم بذلك إلى مواطنه كريم بنزيمة في نفس الفريق.

ونشر الإتحاد هذا النبأ في ساعة متأخرة من مساء أمس «الثلاثاء» عبر جميع حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي وعبرالموقع الرسمي للنادي، مع مقاطع «فيديو» يستعرض فيها عملية التوقيع وعرض العقود، إلى جانب مقاطع «فيديو» للنجم كريم بنزيمة ورد كانتي عليه في «فيديو» مماثل.

وهتف كانتي قائلاً: هل صدقتم الآن إنني «اتحاداوي».. إذاً لاتستمعوا إلى الأنباء الكاذبة.. ها أنا أصبحت «نمراً» الآن.

وكانت بعض الأنباء شككت في إمكانية انضمام كانتي إلى الاتحاد، واللعب في الدوري السعودي، وذهب البعض إلى التشكيك في سلامته البدنية لكثرة إصاباته، ولكنه أنهى بنجاح الفحوص الطبية الضرورية بأحد المراكز الخاصة في دبي.

ويمتد عقد كانتي، بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، حتى صيف 2027، ويحصل في الموسم الواحد على 25 مليون يورو.

وبعيداً عن العقد وتفاصيله، حرص النجم كريم بنزيمة على الترحيب بمواطنه وصديقه كانتي، زميلاً له في الاتحاد، وذلك من خلال «فيديو» عبر الموقع الرسمي للنادي، وقال بنزيمة: أهلاً كانتي.. قلت لك يوماً إنك أفضل لاعب «بوكس - تو- بوكس» في العالم وأنا سعيد باللعب إلى جوارك في أفضل فريق سعودي..نلتقي في جدة. ولم تمر ثوانٍ قليلة، إلا ورد عليه كانتي قائلاً: أشكرك أخي العزيز.. إنني أتعجل اللعب في السعودية مع أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: أنا سعيد جداً باللعب مع «النمور» في ملعب «الجوهرة».

ورحب إنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بنجولو كانتي قائلاً: مرحباً أيها النمر الجديد كانتي، كما بث النادي تغريدة على تويتر تقول: لا تستمعوا إلى الأنباء الكاذبة.. كانتي أصبح لاعباً في الآتحاد الآن.